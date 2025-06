Tutto pronto a Santa Caterina dello Jonio per la XIX edizione in programma domenica 29 dalle 16:30

R. & P. (in foto Luca Alfieri)

SANTA CATERINA DELLO JONIO – Il campione mondiale Master 35 in carica sui 10000 indoor Umberto Persi, il campione italiano di cross e 5.000 metri nel 2022 Luca Alfieri, il vice campione italiano di maratona nel 2024 Hajjai El Jebli e le forti atlete keniane Abigael Chelagat, Aurilia Jerotich e Mercy Jebichii completano la lista dei top runner al via nell’attesissima XIX edizione della Corrinsieme, che domenica 29 ,nei pressi della villa comunale di Santa Caterina dello Jonio marina, torna dopo dodici anni di assenza, per la gioia di podisti (e sportivi in genere) di tutto il Sud Italia.

Animata dalla voce dello speaker delle Maratone di Roma e Firenze Lodovico Nerli Ballati, la manifestazione prenderà il via alle 16:30 con la marcia non competitiva aperta a tutti e, dopo le competizioni riservate alle categorie giovanili, partirà la gara sulla distanza di otto chilometri da percorrere in un circuito cittadino tra i più difficili, con numerose curve e saliscendi.

La Corrinsieme è valevole come campionato regionale individuale Fidal (settore giovanile), campionato regionale individuale e societario settore assoluti Fidal di corsa su strada e campionato regionale individuale Endas di corsa su strada 2025.

Gli ultimi colpi messi a segno dal comitato organizzatore danno l’idea del parterre di atleti di assoluto rilievo che prenderanno parte alla competizione.

Umberto Persi, lo scorso mese di marzo, si è aggiudicato il titolo di campione mondiale Master 35 indoor sulla distanza dei 10000 metri, nella competizione iridata che ha avuto luogo a Gainesville, negli Stati Uniti. Tesserato con l’AT Running, Persi ha chiuso in 31’22, coronando una carriera piena di successi, dal titolo europeo su strada dei diecimila conquistato a Pescara nel 2023 a numerosi titoli nazionali.

Luca Alfieri, classe 2000 e tesserato con l’Atletica Casone Niceto, è stato campione italiano di cross e sui 5.000 metri nel 2022 e, sulla distanza dei dieci chilometri su strada, vanta un personale di 28’21” stabilito quest’anno a Valencia, segno di una condizione in continua crescita che ne fa uno dei favoriti.

A dargli filo da torcere ci sarà, tra gli altri, l’azzurro Hjjaj El Jebli, classe 1995 e tesserato per l’Atletica Vomano. Vice campione italiano di Maratona 2024, sui dieci chilometri ha un personale di 29’44”.

Alfieri e El Jebli completano un tabellone di corridori favoriti composto, tra gli altri, dal campione italiano 2021 nei 1.500 metri Mohammed Zerrad, dall’eritreo Freedom Amaniel (28’49” sui diecimila quest’anno a Valencia) e da atleti del calibro del burundese Louis Intunzinzi, degli azzurri Nikolas Loss e Luca Ursano e dei keniani Jacob Kiplimo Kosgei e Boniface Fundi Njiru.

Per quanto riguarda la competizione femminile, le gemelle prodigio del mezzofondo italiano Elena e Laura Ribigini dovranno fare i conti con la concorrenza di tre forti atlete keniane. Si tratta di Abigael Chelagat della Libertas Unicusano Livorno, vincitrice della 10 chilometri di Muggia e della Corritrieste. Reduce da un infortunio ma con tanta voglia di evidenziare le proprie qualità è Aurilia Jerotich dell’Atletica Cascina, con un personale di 1h14’30” sulla mezza maratona. Il trio delle keniane d’assalto si completa con Mercy Jebichii dell’Atletica Gran Sasso di Teramo che sabato scorso ha vinto la notturna di San Giovanni a Firenze, la seconda gara più antica d’Italia.

Organizzata dal comitato regionale Fidal Calabria e dall’Asd Centro Sportivo Giovanile Catanzaro Lido, la manifestazione gode del patrocinio della Presidenza della Regione Calabria, della Provincia di Catanzaro, del Comitato Regionale del Coni, di Confedilizia e del Comune di Santa Caterina dello Jonio. Il comitato organizzativo locale, presieduto da Gino Caporale e dal suo vice Domenico Carioti, e composto dal responsabile del percorso Francesco Criniti e dal responsabile dei top runner Mimmo Carone, insieme ai tanti volontari delle associazioni “I Gabbiani”, Pro Loco Santa Caterina dello Jonio e al Comitato Basso Jonio Catanzarese della Croce Rossa Italiana, è pronto a dare vita a una manifestazione che, anche grazie al contributo dei numerosi sponsor, saprà accogliere al meglio i numerosi appassionati e costituire anche per questa XIX edizione, un autentico modello organizzativo.

Come sempre, va evidenziata la finalità sociale alla base dell’iniziativa. Il ricavato delle quote di iscrizione, infatti, sarà devoluto all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.