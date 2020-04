Coronavirus, Ospedale Locri. Sainato illustra iter accoglienza casi sospetti Covid

R & P

Nell’ambito delle misure volte a potenziare i percorsi di messa in sicurezza, accoglienza e ricovero temporaneo dei pazienti che giungono al Pronto soccorso dell’Ospedale civile di Locri ed in attesa di valutazione, si comunica che sono stati adottati alcuni parametri precauzionali per consentire un più attento monitoraggio delle persone in procinto di cure.

Come Consigliere Regionale Raffaele Sainato, in piena condivisione col Sindaco della Città di Locri Delegato alla sanità Giovanni Calabrese; col Presidente dell’Assemblea dei Sindaci della Locride Caterina Belcastro e col Presidente del Comitato Giuseppe Campisi, rendo noto di aver ottenuto approvazione – in consonanza d’intenti col Direttore sanitario dell’Asp di Reggio Calabria, Dr Antonio Bray e col Dirigente Sanitario dell’Asp di Locri, Dr Domenico Fortugno – nell’adozione di un iter idoneo a gestire correttamente eventuali casi sospetti, in particolare i soggetti destinatari di valutazione clinica imminente e coloro già sottoposti a screening epidemiologico ed in attesa di esito o di destinazione presso i reparti di settore, verranno accolti presso i locali dell’ex astanteria posta al primo piano del presidio ospedaliero, ove giungeranno attraverso un percorso con ascensore dedicato e – se necessario – trasporto in sicurezza con barella di biocontenimento.

Il nuovo criterio sarà utile per potenziare le procedure di prevenzione e controllo, per garantire e tutelare la privacy, la tranquillità e la dignità delle persone in attesa di valutazione medica e per agevolare l’approccio operativo da parte degli operatori sanitari.

Soltanto dalla collaborazione e dal confronto di idee, è possibile trovare la via maestra per concretizzare l’impegno in azioni tangibili ed è per questo personale convincimento che intendo essere grato a tutte le parti intervenute, con spirito di cooperazione nell’interesse di tutti.

Locri, 08 Aprile 2020

Firmato

Raffaele Sainato

Consigliere Regionale della Calabria