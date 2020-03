CORONAVIRUS Officina delle Idee:”Per il bene di tutti, rispettiamo le regole”

R. & P.

È difficile trovare le parole giuste per poter descrivere questo momento di angoscia che la nostra comunita’ sta vivendo. Nonostante tutto, noi di Officina delle Idee per il modesto ruolo sociale ricoperto, vogliamo essere vicini alla gente per combattere insieme questa battaglia.

Ci vogliamo stringere al dolore di tutte quelle famiglie di italiani che hanno subito la perdita di un loro familiare, vogliamo essere vicini alle Istituzioni che giornalmente si adoperano al contenimento del contagio, a tutti gli Enti di volontariato e le Istituzioni militari che supportano e sostengono con il loro importantissimo operato le Istituzioni.

Esortiamo con forza tutti i nostri concittadini a rispettare senza indugio le regole imposte dal governo, facciamo appello al loro senso civico e al sentimento di umanità e rispetto verso il prossimo.

E’ di fondamentale importanza seguire quelle che sono le direttive emanate dal Ministero, sono comportamenti che vanno rigorosamente rispettati. Regole che oggi restringono il nostro agire quotidiano, quelle che sono le nostre abitudini, ma che se rispettate ci consentiranno nel breve tempo, di ritornare alla nostra quotidianità.

Siamo solidali con le attività produttive del nostro territorio, a loro è rivolto il nostro messaggio di speranza e l’augurio di una pronta ripresa del proprio lavoro.

Vogliamo essere vicini alla nostra Amministrazione, porgendo loro un ringraziamento per l’impegno quotidiano. Allo stesso tempo esortiamo il nostro sindaco, quale autorità sanitaria locale, a voler mettere in campo ogni azione necessaria affinché sia scongiurata l’espansione del contagio fino anche a chiudere il paese in via precauzionale, oltre che provvedere con le economie sopravvenute per l’interruzione di alcuni servizi, ad effettuare una bonifica ambientale e una disinfestazione del territorio.

Per il bene di noi tutti rispettiamo le regole, torneremo presto a sorridere.

“RESTIAMO A CASA”.