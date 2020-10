Coronavirus nella Locride, positiva donna di Careri

di Redazione

CARERI-Una donna residente a Careri è risultata positiva al Covid-19. A renderlo noto è la Commissione straordinaria che amministra quel Comune che, in data odierna, ha emesso un’ordinanza con cui ha disposto la quarantena obbligatoria per la signora, in seguito a comunicazione del Dipartimento Prevenzione dell’Asp di Reggio Calabria che ne attesta la positività al Coronavirus.

Pare che la donna lavori come commessa in un negozio di abbigliamento a Bovalino che, ai fini precauzionali, è stato chiuso al pubblico. L’isolamento è previsto fino al 17 ottobre salvo eventuali e successive disposizioni.