CORONAVIRUS L’appello di Giacomo Crinò: “Si metta ordine alla comunicazione istituzionale”

R. & P.

Ritengo necessario, soprattutto al fine di evitare equivoci e malintesi, che si metta ordine alla comunicazione istituzionale relativa agli aggiornamenti in materia coronavirus nell’ambito locrideo.La nostra cittadinanza è frastornata ed ,ovviamente, molto impaurita per tutto quello che sta avvenendo. Chiedo, pertanto, che ciascuno di noi ( rappresentante istituzionale e non ) eviti di diffondere notizie ufficiali o pseudo tali in modo disordinato ed unilaterale.Propongo, invece, che sia il Presidente della Assemblea dei Sindaci della Locride, quale figura di massima garanzia di tutto il nostro territorio, a gestire in prima persona la comunicazione relativa alla emergenza coronavirus ( con una sorta di bollettino quotidiano ) , di cui vorrà accertarsi la fondatezza direttamente dalle Autorità Sanitarie preposte.

On. Giacomo Crinò

Consigliere Regionale