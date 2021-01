Coronavirus, l’Adda chiede un protocollo per vaccini e tamponi ai disabili

R & P

Le fasce deboli, gli anziani e i disabili sono le categorie che durante questa pandemia hanno patito i piu’ grossi drammi e problemi nella popolazione Italiana.

E’ fuori da ogni dubbio che per debellare questo virus l’unica strada e’ il vaccino.

Dal 27.12 Giornata Vaccino day l’Italia,in queste ore e’ la Nazione Europea che e’ prima nelle classifiche vaccinali,di contro abbiamo la Calabria in ultima posizione!

Oltre alla maglia nera sui LEA(Livelli Essenziali di Assistenza),la poca programmazione sia nei piani Covid che impone un cambio di rotta a 360°.

Come Associazione Adda abbiamo abbracciato con entusiasmo e convinzione il protocollo proposto dalla Garante dei Disabili del Comune di Bovalino, dott Maria Rita Canova, ma aime’ nonostante il clamore mediatico a tutto oggi, tranne qualche segnale nulla si e’ mosso. Confidiamo ancora ,nonostante tutto, nell’impegno degli organi preposti affinche si provveda prima dell’irreparabile in quanto poi e’ inutile versare lacrime di coccodrillo! Se dovesse avvenire una disgrazia sara’ un CRIMINE sociale che gravera’ su tutte le Istituzioni.

Il commissario Arcuri, nella conferenza stampa di qualche giorno fa, accogliendo le Istanze delle Associazioni di famigliari di disabili, ha stabilito che per il mese di Febbraio dovranno essere vaccinati i disabili e le loro famiglie.

Bisogna organizzarsi nel prevedere interventi mirati e possibilmente in ambito famigliare e in presenza dei carigifer. Da notizie di stampa apprendiamo che sara’ predisposto un Centro Vaccini, per la Locride,presso l’ex Ospedale di Siderno.

Non e’ facile anche perche’ per legge saranno sottoposti a vaccino i disabili con eta’ superiore ai 16 anni.

Come Associazioni lanciamo un appello agli organi competenti affinche’ sia previsto un protocollo ad hoc e ci dichiariamo disponibili a interloquire e avanzare le nostre proposte in virtu’ della esperienza maturata sul campo.

Vito Crea-Adda -Uniti per l’Autismo Calabria componente-Angsa RC

Simona Coluccio Associazione Commatre-Gioiosa Ionica

Maria Rita Canova-Garante dei disabili Comune di Bovalino

Mariangela Giovinazzo-Gli Angeli di Pollicino Gioia Tauro

Daniela Riso-Ragazzi in Gamba Palmi

Daniela Zavaglia-Per noi e dopo di noi Bianco

Vincenzo Logozzo-Gioiosa Ionica

Nazareno Insarda’-Aida- Laureana di Borrello

Michele Galimi-Comitato per la salute piana di Gioia Tauro