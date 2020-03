CORONAVIRUS Il gruppo consiliare Nuova Calabria Bovalino:”Bisogna rimanere a casa”

R. & P.

Nuova Calabria si unisce all’appello dei sanitari e delle Istituzioni che in questi giorni ripetono come un mantra: BISOGNA RIMANERE A CASA! E’ l’unico modo, per ridurre i contatti e per limitare il più possibile la diffusione del virus.

C’è meno gente in giro rispetto ai giorni precedenti, ma non è sufficiente. Ci uniamo all’appello del sindaco e della presidente del Consiglio Comunale per invitare i nostri concittadini al senso di RESPONSABILITA’ verso tutta la comunità, rispettando le prescrizioni imposte e limitando le uscite ai casi strettamente necessari e consentiti. Il rischio di venire a contatto con un possibile soggetto asintomatico e quindi essere infettati ed infettare, per primi, i propri cari è purtroppo molto alto. Dobbiamo avere TUTTI un atteggiamento RESPONSABILE per riprendere prima possibile le nostre normali abitudini.

Oggi abbiamo chiesto al sindaco di aumentare gli sforzi per continuare i necessari controlli, già messi in campo in questi giorni di concerto con le forze dell’ordine, al fine di far osservare le prescrizioni contenute dei diversi DPCM e nelle ordinanze adottate. Abbiamo sollecitato la sanificazione del territorio e delle strutture comunali, già richiesta nei giorni scorsi, mediante un adeguato ed efficace piano di prevenzione. Siamo stati rassicurati che sarà effettuata prima possibile. E’ auspicabile anche la sospensione della riscossione di tutti i tributi e le imposte comunali in scadenza in questi giorni, al fine di alleviare le difficoltà delle famiglie e delle imprese bovalinesi che sono già in ginocchio davanti ad una emergenza di straordinaria portata. Ai provvedimenti già adottati dal Governo e dalla Regione è necessario affiancare anche ulteriori provvedimenti per venire incontro alle esigenze della nostra comunità.

È un momento difficilissimo, serve davvero collaborazione e uno sforzo ulteriore da parte di tutti. Per questo abbiamo ribadito la nostra totale disponibilità a collaborare per qualunque attività o provvedimento si rendessero necessari.

Gruppo consiliare

“Nuova Calabria – BOVALINO”