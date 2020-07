CORONAVIRUS, CALENDARIO DI UNA CRISI In libreria il nuovo saggio di Filippo Veltri

R. & P.

È in libreria il nuovo libro del giornalista Filippo Veltri ‘’Coronavirus, calendario di una crisi’’ (Città del Sole), che raccoglie parte degli interventi scritti per il Quotidiano del Sud in questi 4 mesi. La prefazione è di Rubens Curia, medico infettivologo.Un diario di viaggio dalle ultime settimane di febbraio fino alle porte dell’estate del 2020, attraverso i commenti, le analisi, le interviste, i corsivi scritti in 100 e passa giorni sulle colonne del Quotidiano del Sud.Si racconta l’assurdità, la monotonia, la noia, il dolore di questo periodo, creando una raccolta di cronache che invitano alla riflessione, senza mettere da parte il piacere della lettura.