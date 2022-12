CORECOM CALABRIA Istituito “Premio di qualità” per i migliori contenuti comunicativi dell’anno 2022

di Redazione

Con delibera n.73 del 12 dicembre 2022, è stato istituito un Premio di qualità per i migliori contenuti comunicativi per l’anno 2022.



La manifestazione di interesse per il conferimento dei Premi di qualità per il contrasto alla povertà educativa, è disponibile sul sito istituzionale del Corecom Calabria al seguente link:

https://corecom.consrc.it/upload/corecom/news/Delibera_N.%2073%20DEL_12_12_2022%20con%20allegati.pdf.



Il premio è riservato ai a) Fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici locali, regolarmente iscritti al ROC (Registro degli Operatori della Comunicazione) e aventi sede legale in Calabria, con aree geografiche servite in Calabria, oppure con sede legale in altre regioni, purché con aree geografiche servite in Calabria;b) organi di informazione locali iscritti al ROC e aventi sede legale in Calabria, oppure con sede legale in altre regioni, purché, in entrambi i casi, diffondano con regolarità informazioni di interesse prettamente regionale o intraregionale riferite al territorio della Calabria.

La domanda di partecipazione e gli allegati dovranno essere inviati, a pena di esclusione, entro e non oltre il 29 dicembre 2022.