IL CORDOGLIO DEL PRESIDENTE FILIPPO MANCUSO PER LA MORTE DI FRANCESCO OCCHIUTO. RINVIATA LA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE PREVISTA PER LUNEDÌ 24 FEBBRAIO.

“La tragica scomparsa di Francesco Occhiuto lascia sgomenti e profondamente addolorati. Perdere un figlio è una prova straziante. In questo momento di dolore e smarrimento, interpretando anche i sentimenti di cordoglio dell’intero Consiglio regionale, mi stringo con sincera commozione al senatore Mario Occhiuto, al presidente Roberto Occhiuto e a tutta la loro famiglia. Che il ricordo di Francesco possa essere di conforto e dare forza per affrontare una perdita così ingiusta.”

Il presidente Mancuso ha inoltre rinviato la seduta del Consiglio regionale prevista per lunedì 24 febbraio.

IL SENATORE RAPANI VICINO A MARIO OCCHIUTO PER LA SCOMPARSA DEL FIGLIO FRANCESCO

Cordoglio profondo anche per il presidente Roberto Occhiuto, zio della giovane vittima

Il senatore Ernesto Rapani esprime il suo più profondo cordoglio e vicinanza all’amico e collega senatore Mario Occhiuto per la tragica scomparsa del figlio Francesco. Una notizia che ha destato sgomento e commozione, lasciando un dolore profondo in chi conosce e stima la famiglia Occhiuto. «Di fronte a una perdita così dolorosa, le parole risultano insufficienti» sottolinea Rapani, che si stringe con sincero affetto a Mario Occhiuto in questo momento di immenso dolore. «A lui e alla sua famiglia rivolgo il mio pensiero più sentito, certo che il calore e l’affetto di chi gli è vicino possano essere, seppur in minima parte, un conforto in un momento tanto difficile». Il senatore esprime vicinanza anche al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, zio della giovane vittima, colpito anch’egli da una tragedia che ha colpito profondamente l’intera comunità. Rapani conclude con un messaggio di solidarietà e sostegno: «In queste ore di dolore, il mio cuore è con loro».

Profondo cordoglio del sindaco Franz Caruso per la scomparsa del giovane Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario Occhiuto e nipote del governatore della Calabria, Roberto Occhiuto

<<E’ un momento di profondo dolore e tristezza. La perdita improvvisa del giovane Francesco ci proietta in una dimensione di grande sconforto. Abbraccio fraternamente Mario Occhiuto per l’immane tragedia che lo ha colpito così brutalmente e da padre, prima che da Sindaco, piango con lui>>.

Così il Sindaco Franz Caruso, appena appreso della prematura scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario Occhiuto e nipote del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, dopo che anche lui, per ore, ha atteso in pronto soccorso sperando che si salvasse.

<<Davanti a tanto dolore e sofferenza non ci sono parole appropriate da poter pronunciare – ha proseguito Franz Caruso- Sono certo, però, di interpretare i sentimenti dell’intera comunità cosentina, che è attonita e smarrita, nell’ esprimere il profondo cordoglio della città di Cosenza a tutta la famiglia di Francesco, alla sua mamma ed al suo papà>>.

<<Davanti a tali tragedie, che non dovrebbero mai accadere – conclude il sindaco Franz Caruso – ci si sente veramente impotenti ed inutili. Con rispetto, in silenzio, insieme all’intera amministrazione comunale manifesto la mia più affettuosa vicinanza alla famiglia Occhiuto>>.

Segretario Uil Calabria

È con profonda tristezza che apprendiamo della prematura scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore di Forza Italia Mario Occhiuto. In questo momento di immenso dolore, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze al senatore Occhiuto e alla sua famiglia.

La perdita di un figlio è un evento tragico e incommensurabile, che lascia un vuoto profondo nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato. Ci uniamo al cordoglio di amici, colleghi e di tutta la comunità, stringendoci attorno alla famiglia Occhiuto con affetto e solidarietà.

In questo momento difficile, auspichiamo che il senatore Mario Occhiuto e i suoi cari possano trovare conforto nel calore e nel sostegno delle persone a loro vicine.

MORTE FRANCESCO OCCHIUTO IL CORDOGLIO DI GRAZIANO E DI AZIONE CALABRIA

«A Mario, a Roberto Occhiuto la nostra più sentita e profonda vicinanza in questo tristissimo momento per la perdita del caro Francesco. Siamo profondamente rattristati, i nostri pensieri e le nostre preghiere sono per voi e per Francesco». Così il Consigliere regionale e Presidente di Azione Calabria, Giuseppe Graziano, interpretando il più diffuso sentimento di cordoglio del Partito che si stringe attorno a tutta la famiglia nella consapevolezza e nel rispetto del dolore.

RINVIATA LA MANIFESTAZIONE DELLA LEGA CALABRIA IN PROGRAMMA OGGI A CATANZARO

A seguito della morte di Francesco Occhiuto, figlio del senatore Occhiuto e nipote del Presidente della Regione, la manifestazione della Lega, in programma oggi a Catanzaro, è stata rinviata dal commissario regionale Filippo Mancuso. La LEGA-CALABRIA esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Occhiuto.

La segretaria cittadina del Pd Bonforte e il gruppo del Pd in Consiglio comunale esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Francesco Occhiuto

A nome mio e del gruppo del Pd al Comune di di Reggio Calabria, esprimo il nostro più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Francesco Occhiuto. In questo momento di dolore immenso, siamo vicini alla famiglia Occhiuto e a tutte le persone che lo hanno amato.