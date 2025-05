La XXXI Stagione Teatrale della Locride propone uno spettacolo ironico e coinvolgente

di Redazione

CAULONIA – Nuovo imperdibile appuntamento con il teatro della rassegna a cura del Centro Teatrale Meridionale per la Direzione artistica di Domenico Pantano.

La XXXI Stagione Teatrale della Locride 2024-2025 propone “Coppia aperta quasi spalancata”, in scena a Caulonia Marina, all’Auditorium Casa della Pace “A. Frammartino”, sabato 17 maggio alle ore 21.00.

Scritto da Dario Fo e Franca Rame, rappresenta uno degli spettacoli più popolari degli anni ottanta in Italia. In Germania ha riscosso un tale successo da essere proposto in ben trenta teatri contemporaneamente.

I formidabili interpreti sono Jessica Ferro (Vincitrice del primo premio come migliore attrice, nella rassegna nazionale 2024 del “Teatro Maurizio Fiorani” di Canale Monterano), Giulio Marino, Federico Tito Moretti. La regia è curata, in modo impeccabile, da Giovanbattista Scidà che, pur mantenendo inalterato il testo originale, lascia la sua impronta artistica con trovate sceniche e coreografiche, impreziosendo il tutto con le musiche del maestro Federico Tito Moretti. Lo spettacolo è prodotto da Associazione Culturale Mediterranea.

Antonia vive una crisi coniugale quando suo marito cerca di convincerla ad accettare la “coppia aperta”. Lui la trascura per via delle numerose relazioni che intrattiene con altre donne e di cui racconta tutto ad Antonia.

La loro unione sembra destinata a naufragare quando Antonia, rendendosi conto di essere ancora piacente, assapora l’idea di una nuova vita con un docente universitario.

L’imprevedibile reazione del marito porterà a un finale a sorpresa.

Uno spettacolo ironico e attualissimo, dal ritmo incalzante che riesce a coinvolgere emotivamente il pubblico e a regalare una rappresentazione gradevole, con trovate sceniche e musiche originali nel pieno rispetto del testo teatrale scritto da una indimenticabile coppia della cultura italiana.

«Siamo profondamente lieti di ospitare uno spettacolo di qualità, che ha girato i teatri d’Italia – commenta il direttore artistico Domenico Pantano – d’altronde proprio la qualità delle produzioni e la bravura degli attori sono ciò che contraddistingue il nostro programma e il lavoro che portiamo avanti da quarant’anni in Calabria».

La rassegna proseguirà il primo giugno, sempre all’Auditorium di Caulonia, con un grande nome della scena nazionale, Luca Ward e il suo imperdibile spettacolo “Il talento di essere tutti e nessuno”.

Gli appuntamenti si avvalgono del patrocinio del Comune di Caulonia, e sono co-finanziati con Risorse PAC 2014-2020- Az. 6.8.3 – Avviso pubblico Eventi di promozione culturale 2024 della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.