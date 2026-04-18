Questo fine settimana nella perla della Ionio si disputerà la Final Four di serie D femminile, ultimo appuntamento di una rassegna straordinaria e coinvolgente.

R. & P.

Si alza il sipario sulla Coppa Calabria – Sensation Profumerie di serie D femminile “Memorial Sergio Sorrenti”. Il Centro Sportivo Polivalente di Soverato è pronto ad ospitare l’ultima kermesse di una rassegna straordinaria e coinvolgente che ha visto entusiasmo e partecipazione nelle tre competizioni precedenti svoltesi nel mese di marzo a Reggio Calabria (C femminile), Siderno (C maschile) e Cetraro (D maschile). Oggi e domani si gioca, dunque, l’ultima final four con in campo tre squadre della provincia di Cosenza oltre alle padrone di casa del Soverato.

Di seguito, il programma delle gare: Sabato 18 aprile Unio Volley Soverato Asd – Cosenza Volley Club (17:30). Italgp Volley Rogliano – De Stefano Spes Praia Volley (19:30). Domenica 19 aprile La finale tra le due squadre vincenti delle semifinali alle 17:30. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Fipav Calabria. Aggiornamenti anche sui canali social del Fipav Calabria.