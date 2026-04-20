La compagine padrona di casa si è aggiudicata la manifestazione intitolata a Sergio Sorrenti battendo in finale l’Italgp Volley Rogliano. Si chiude così uno straordinario ciclo di competizioni iniziato a marzo.

R. & P.

SOVERATO – La Union Volley Soverato ha vinto la Coppa Calabria – Sensation Profumerie di serie D femminile, memorial “Sergio Sorrenti”. La compagine di coach Scarfone ha superato in finale l’Italgp Volley Rogliano con il punteggio di 3-0. Una buonissima cornice di pubblico ha caratterizzato un intenso fine settimana di pallavolo nella perla dello Jonio dove il nuovo Centro sportivo polivalente ha ospitato l’evento organizzato dal comitato regionale della Fipav Calabria in collaborazione con la società di casa della Union Volley. Due giorni di festa e spettacolo con tanti appassionati e un tifo assordante, soprattutto da parte dei tifosi delle due squadre arrivate in finale.

All’evento, tra gli altri, hanno partecipato il sindaco Soverato, Daniele Vacca, il vice sindaco di Soverato, Emanuele Amoruso, il delegato provinciale del Coni, Giuseppe Pipicelli, il consigliere della Federazione italiana pallavolo, Marco Mari, il presidente della Fipav Calabria, Carmelo Sestito, il presidente della Fipav Calabria Centro, Francesco Strangis, il presidente della Fipav Cosenza, Giovanni Guida, il direttore commerciale di Sensation Profumerie, Fabrizio Cipolla.

Di seguito, i risultati delle tre partite giocate in questa final four:

Union Volley Soverato – Cosenza Volley Club 3-1 (25-21, 25-11, 23-25, 25-14)

Italgp Volley Rogliano – De Stefano Spes Praia Volley 3-0 (25-21, 26-24, 25-20

Union Volley Soverato – Italgp Volley Rogliano 3-0 (25-17, 25-17, 25-20).

Di seguito, ecco i premi individuali:

Premio fair-play: Cristina Murru (Union Volley Soverato)

Premio miglior libero: Maria Rosaria Nicoletti (Italgp Volley Rogliano)

Premio miglior palleggiatore: Sara Gerace (Union Volley Soverato)

Premio miglior centrale: Anna Cimino (Italgp Volley Rogliano)

Premio miglior schiacciatrice: Cristina Murru (Union Volley Soverato)

Premio Mvp: Cristina Murru (Union Volley Soverato).