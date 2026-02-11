Al Palafiore di San Giovanni in Fiore l’andata dei quarti: sfida intensa contro una Silan Volley in grande forma.

R. & P.

Archiviata con autorità l’eliminazione della Pink Volo Lamezia negli ottavi di Coppa Calabria, la Pallavolo Rossano ASD si prepara ora a una sfida decisamente più insidiosa: domani alle ore 19.00, al Palafiore di località Pirainella a San Giovanni in Fiore, andrà in scena la gara d’andata dei quarti di finale contro la Silan Volley.

Una partita che si preannuncia aperta ad ogni pronostico.

Le sangiovannesi arrivano all’appuntamento forti di un’eliminazione prestigiosa: quella della New Hospital Pallavolo Paola, superata con un convincente 3-1 dopo una serie intensa e combattuta. Un segnale chiaro: la Silan Volley è in salute, motivata e particolarmente temibile tra le mura amiche.

Guidate dall’esperienza di Antonio Barile e Luigi Barile, volti ben noti nell’ambiente rossanese, le silane possono contare su una rosa solida e quasi interamente confermata rispetto alla scorsa stagione, arricchita dall’innesto di qualità di Ivonia Carluccio, atleta di spessore proveniente dal Cirò Marina.

La cabina di regia è affidata a Serafina Barile e Roberta Foglia, con Noemi Scigliano opposta. In banda agiscono Francesca Barile, Maria Teresa Tiano, Ivonia Carluccio e Mara Orlando, mentre al centro presidiano la rete Angelica Musacchio, Chiara Ferrarelli e Veronica Imbrogno. Il reparto liberi è composto da Asia Nuoto, Martina Lucente e Francesca Silletta, con il supporto delle universali Angelica Albi e Gaia Pia Orlando.

I precedenti stagionali in campionato sorridono alla Pallavolo Rossano, con due vittorie per 3-0. Ma i numeri non raccontano tutto.

A San Giovanni in Fiore fu autentica battaglia: nel primo set le bizantine si trovarono sotto di nove lunghezze prima di una rimonta spettacolare, chiudendo poi 24-26, 22-25, 18-25. Anche al ritorno, nonostante il 3-0 finale, la Silan giocò alla pari per lunghi tratti, soprattutto nel combattutissimo secondo set chiuso 26-24.

Segnali evidenti che questa sfida non concede superficialità.

Coach Luigi Zangaro dovrà ancora fare a meno di Fabiola De Araujo e potrebbe dover gestire altre situazioni fisiche delicate. La formazione, dunque, sarà costruita con attenzione, equilibrio e capacità di adattamento.

Il regolamento prevede il ritorno tra una settimana a campi invertiti e l’eventuale golden set in caso di parità, dettaglio che rende l’andata ancora più strategica: ogni punto potrebbe pesare come un macigno.

È una gara che profuma di playoff, di tensione, di pallavolo vera.

La Pallavolo Rossano ASD scende in campo per continuare il proprio percorso ambizioso in Coppa Calabria. La Silan Volley per dimostrare che tra le mura amiche nulla è impossibile. Appuntamento domani alle ore 19.00 al Palafiore di San Giovanni in Fiore. Una partita che vale molto più di un semplice primo round.