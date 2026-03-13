Al PalaCalafiore di Reggio Calabria la Pallavolo Rossano Asd affronta Cutro nella semifinale della Coppa Calabria di Serie C.

R. & P.

Il grande momento è arrivato. La Pallavolo Rossano ASD è pronta a scendere in campo per una delle sfide più importanti della stagione: la Final Four della Coppa Calabria di Serie C femminile, in programma domani, sabato 14 marzo e domenica 15 marzo nello scenario prestigioso del PalaCalafiore di Reggio Calabria, tempio della pallavolo regionale.

Quattro squadre, due giorni di gare e un solo obiettivo: alzare al cielo il trofeo regionale.

Il programma delle semifinali si aprirà sabato alle ore 17:00 con il derby dello Stretto tra Puliservice e New Teosidos, una sfida tutta reggina che promette scintille. Subito dopo toccherà alla Pallavolo Rossano, che affronterà la L.S.C. Scorte Tecniche Cutro nella seconda semifinale della manifestazione. Le due vincitrici torneranno poi in campo domenica alle ore 20:00 per disputare la finalissima della Coppa Calabria.

Rossano arriva a questo appuntamento dopo un percorso convincente e ricco di certezze. Le ragazze guidate da Luigi Zangaro hanno mostrato solidità e qualità fin dalle prime fasi della competizione. Negli ottavi di finale le gialloblù hanno eliminato con autorità la Pink Volo Lamezia, superata con un doppio 3-0 che ha evidenziato il valore tecnico della formazione bizantina. Nei quarti di finale la Pallavolo Rossano ha poi regolato la Silan Volley di San Giovanni in Fiore, imponendosi 3-1 in trasferta e chiudendo definitivamente i conti con un netto 3-0 davanti al pubblico amico.

Di fronte ci sarà però un avversario tutt’altro che semplice. Il Cutro, guidato da Michela Sapia, ha conquistato la semifinale attraverso un percorso fatto di carattere, grinta e partite combattute fino all’ultimo pallone. Negli ottavi la formazione crotonese ha firmato una vera impresa eliminando la Nuova Pallavolo Bisignano, vicecapolista del girone A, dopo una battaglia conclusa al tie break in trasferta e consolidata poi con un 3-1 casalingo. Nei quarti Cutro ha confermato il proprio ottimo momento superando l’Italsoft Gioia Tauro con un doppio successo: 3-0 tra le mura amiche e 3-1 in trasferta.

La Final Four si aprirà però con il derby reggino tra Puliservice e New Teosidos, un confronto che mette di fronte prima e seconda del girone B di campionato. La Puliservice ha dominato gli ottavi eliminando la Lory Volley Pizzo con un doppio 3-0, ma nei quarti ha dovuto lottare duramente contro l’Arpaia Lamezia, perdendo l’andata al tie break – unica sconfitta stagionale – e ribaltando tutto nel ritorno con una vittoria 3-1.

Anche la New Teosidos Pediatrica ha vissuto una qualificazione da film. Dopo aver superato il Crotone con due netti 3-0, la squadra allenata da Pippo Pugliatti si è trovata a un passo dall’eliminazione nei quarti dopo il pesante 3-0 subito all’andata contro la GTS Avolio Nova Volley. Ma nel match di ritorno le reggine hanno reagito con orgoglio vincendo 3-1, per poi conquistare la semifinale nel golden set per 15-9, rimontando dopo essere state sotto 8-4.

La semifinale tra Rossano e Cutro rappresenta invece una sfida tra due delle squadre più solide della stagione. In campionato le gialloblù hanno già avuto la meglio in entrambe le occasioni, ma le partite raccontano storie molto diverse. All’andata Rossano si impose 3-0, anche grazie a una formazione cutrese rimaneggiata. Al ritorno invece fu una vera battaglia sportiva, conclusa 3-1 per le rossanesi con parziali tiratissimi (16-25, 28-26, 27-29, 24-26), una gara che rappresentò l’unica sconfitta del Cutro nel girone di ritorno.

Segno evidente che la semifinale del PalaCalafiore sarà tutt’altro che scontata.

Il Cutro arriva con entusiasmo e grande fiducia, ma la Pallavolo Rossano, protagonista di una stagione straordinaria e dominatrice del proprio girone di campionato, partirà per Reggio Calabria con una missione chiara.