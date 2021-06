R. & P.

Oggi il COPASIR si è riunito alle ore per eleggere il suo nuovo VicePresidente. E’ stata eletta l’On.le Federica Dieni (M5S) già Segretario del COPASIR.



“E’ un onore per me essere stata eletta Vice Presidente del COPASIR. Ringrazio tutti i miei colleghi che mi hanno votato e per la fiducia accordatami” – ha dichiarato l’On.le Federica Dieni (M5S) – Vice Presidente COPASIR. “Ora abbiamo ripreso in pieno i lavori, ritrovando la giusta serenità all’interno del Comitato.” – ha concluso l’On.le Dieni.