COORDINAMENTO RETE DEGLI STUDENTI MEDI Solidarietà agli studenti del liceo “MAZZINI” di Locri

Il Coordinamento della Locride della Rete degli Studenti Medi, il più grande movimento nazionale che raggruppa gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado italiane, sente il dovere di esprimere la propria solidarietà agli alunni dei Licei Mazzini di Locri per la precaria e complicata situazione in cui sono costretti a studiare da anni ormai, in assenza di interventi concreti da parte delle autorità politiche competenti per legge. Infatti, il Coordinamento come primo punto si è posto l’obiettivo di segnalare in modo concreto alle competenti amministrazioni (Città Metropolitana in primis), le condizioni fuori dalla realtà in cui gli studenti di Locri e della Locride sono costretti a resistere. Gli alunni dei Licei Mazzini, costretti a turnare le aule insufficienti ad ospitarli tutti, tuttavia non sono gli unici a vivere in una situazione così critica che non ha precedenti. Infatti, da una prima disamina delle scuole del territorio, anche il Liceo Classico di Locri riscontra problemi strutturali rilevanti e spaventosi per gli alunni, costretti a studiare nelle aule con l’incombente minaccia di crepe sulle proprie teste che nonostante i lavori eseguiti pochi anni fa persistono, stucco cadente con veri e propri “buchi” nel tetto con tanto di ferro visibile e pioggia all’interno. Anche il Liceo Scientifico “Zaleuco”, sia pure con “soluzioni tampone” del tutto temporanee, necessiterebbe di interventi definitivi per quanto riguarda la palestra dell’istituto, diventata negli anni punto di riferimento per le associazioni sportive del territorio.Nel rivolgere pubblicamente l’appello alla Città Metropolitana di Reggio Calabria (cui indirizzarmi dettagliata relazione) affinché si impegni a risolvere le problematiche descritte e ormai annose, crediamo che la formazione e la cultura non possano essere considerati soltanto capitoli di bilancio da cui attingere per mancette elettorali e festività, bensì strumenti necessari per il progresso di una società realmente civile e lo sviluppo di una sana classe dirigente.

Coordinamento Rete Studenti Medi Locride