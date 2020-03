COOPSERVICE GESTIONI Il Gruppo costituisce centro di raccolta e distribuzione beni di prima necessità

R. & P.

In riferimento all’emergenza sanitaria COVID -19 che sta investendo la nostra Nazione ed il mondo intero, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio del Gruppo Coopservice Gestioni, preoccupati per le conseguenze della pandemia sulle fasce più deboli della comunità del comprensorio della Locride, ha predisposto una raccolta e la distribuzione con volontari, presso gli uffici siti in Locri alla via Tripoli, 10, di beni di prima necessità alimentare.

Pertanto ci rivolgiamo ai soci ed ai dipendenti delle cooperative sociali affinché, con grande spirito di solidarietà che ha sempre contraddistinto l’intero gruppo cooperativo, possano in modo facoltativo donare qualsiasi prodotto di prima necessità (pane, pasta, olio, farina, ecc.).

Considerato che chi viveva in condizioni di povertà è spinto verso una maggiore emarginazione sociale e ciò comporta un’espansione della povertà senza precedenti, tanti sono i casi di padri di famiglia che, perdendo la possibilità di svolgere l’unico lavoro precario, si ritrovano all’improvviso senza nemmeno il necessario per vivere.

Confidando nella sensibilità di tutti i soci e dipendenti del consorzio e delle cooperative consorziate desideriamo manifestare da subito la nostra più grande gratitudine.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Lorenzo Delfino