di REA

REA annuncia l’avvio ufficiale di una vasta e rigorosa campagna di monitoraggio sulle condizioni delle strutture di ricovero per animali. L’azione politica del partito, improntata al massimo rispetto delle normative vigenti, prevede un iter istituzionale ben definito per l’operatività dei soggetti preposti alle verifiche. Questa linea di condotta rappresenta un passaggio doveroso e fondamentale per garantire la piena legittimità delle operazioni.

Tuttavia, l’impegno a tutela del benessere animale si sta scontrando con una realtà amministrativa profondamente problematica. I controlli sulle strutture risultano, in molteplici occasioni, ostacolati proprio dalle stesse amministrazioni comunali. Tali enti, che dovrebbero rappresentare i primi garanti della trasparenza e del benessere degli animali affidati ai privati, sembrano invece concedere ai gestori dei canili la totale libertà di operare senza un’adeguata supervisione istituzionale, rendendo più laborioso il doveroso processo di verifica.

A fronte di questa ingiustificabile chiusura, interviene il Segretario Nazionale del Partito Politico REA, Gabriella Caramanica, che dichiara: “Stiamo portando avanti con fermezza l’impegno preso e stiamo già procedendo con i primi controlli, ma è inaccettabile riscontrare un simile livello di resistenza da parte di chi dovrebbe controllare per primo. Perché taluni comuni anziché collaborare inutile che si oppongono alle verifiche? Qual è il loro interesse precipuo, dal momento che risulta evidente come la priorità non sia la salvaguardia degli animali? “

Questa dinamica di scarsa trasparenza trova una preoccupante conferma in questi giorni nel territorio laziale, dove è emersa l’aperta ostilità di una specifica amministrazione locale in merito alla richiesta di ispezionare un canile regolarmente convenzionato con il Comune stesso. Si tratta di una situazione grave e istituzionalmente anomala che non fermerà in alcun modo l’azione del partito. Il Partito REA ribadisce la propria irrevocabile volontà di avvalersi di tutti i mezzi leciti e legali a disposizione per accedere a queste strutture e accertare lo stato di salute degli animali, mantenendo fede alla promessa fatta ai cittadini in nome della tutela e del rispetto di ogni creatura.