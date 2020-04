CONTAGIAMOCI DI SOLIDARIETA’ Al via la campagna dell’Unitalsi per l’emergenza Covid-19

R. & P.

In tutta Italia sono migliaia i volontari dell’U.N.I.T.A.L.S.I. (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e noi Santuari Internazionali) impegnati per non lasciare soli persone disabili, anziani e famiglie in difficoltà. L’esperienza dei pellegrinaggi che l’Associazione organizza da anni ha insegnato ai propri soci a riconoscere il valore della speranza e a credere, in questo tempo di difficoltà, che si tornerà presto a pregare insieme sotto la Grotta di Lourdes e che potranno riprendere le attività di accoglienza nelle sedi delle sezioni, sottosezioni e nei gruppi diffusi su tutto il territorio nazionale. Nonostante questo, l’UNITALSI c’è e non si ferma. Nel silenzio, nella discrezione, nella carità, ad ogni livello, l’impegno dell’associazione, soprattutto oggi, è a fianco di chi è più debole: i malati, i più poveri, chi è solo, chi non può fare la spesa o acquistare le medicine in autonomia. Le attività e i progetti di carità dell’associazione verso chi è nel bisogno, ora più che mai, continuano ad operare.

Grazie alla loro creatività e alloro impegno i volontari dell’Unitalsi hanno trovato un modo nuovo e diverso per stare accanto alla fragilità realizzando mascherine, cuffie e gambali destinati agli ospedali, cuocendo il pane, o prestando il proprio servizio gratuito e le proprie forze nei Comuni per la raccolta e distribuzione di pacchi viveri e farmaci e adoperandosi per quanto necessario alla popolazione in coordinamento con le Istituzioni, con la Caritas e con la Protezione civile. Un servizio alle famiglie e alla comunità che sta diventando sempre più importante.

Per questo e per sostenere l’associazione e le sue attività, l’Unitalsi invita i suoi soci e tutti coloro che l’hanno a cuore, a dare il proprio contributo: con carta di credito, PayPal, bollettino postale o bonifico bancario o rivolgendosi alle sedi dell’associazione. Tutte le informazioni, le modalità per donare e le indicazioni per contattare la sottosezione dell’Unitalsi più vicina si trovano su www.unitalsi.it.



Si posso effettuare le donazioni attraverso i seguenti metodi di pagamento:

con carta di credito o Paypal;

con bonifico bancario intestato a UNITALSI – IBAN: IT52 P056 9603 2110 0000 5840 X24

con bollettino postale intestato a UNITALSI – Via della Pigna 13/A – 00186 Roma C/C POSTALE N° 10274009