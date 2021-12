CONSULTA GIOVANILE BOVALINO Pervenute 48 adesioni

R. & P.

In merito alla costituenda Consulta Giovanile, si comunica che sono pervenute 48 adesioni. Come da Statuto e Regolamento (approvati con delibera CC n. 37 e 38/2021), l’Ufficio preposto ha provveduto ad approvare l’elenco e in data 28/12/2021 lo ha trasmesso al Sindaco e alla Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza che ne cureranno la formazione.

Nei prossimi giorni, verrà comunicata a tutti gli iscritti la data della prima riunione, che sarà decisa in considerazione della attuale situazione epidemiologica.

Ringraziamo anticipatamente tutti i giovani iscritti ed esprimiamo grande gioia per la numerosa partecipazione, segno tangibile della voglia dei nostri ragazzi di divenire protagonisti attivi del presente per costruire il futuro della comunità.

La Garante Il Sindaco

per l’Infanzia e l’Adolescenza f.to avv. Vincenzo Maesano

f.to dott.ssa Francesca Racco