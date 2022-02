Consorzio Bonifica Basso Jonio Reggino, la solidarietà di Gallo al Presidente Caridi

R & P

In data odierna, insieme all’Assessore Gianluca Gallo, ho espresso la mia vicinanza e solidarietà al Presidente del Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggino Giovandomenico Caridi, per il vile gesto subìto. Nei giorni scorsi, infatti, al Consorzio è stata sottratta furtivamente strumentazione di ingente valore impiegata nell’attività manutentiva quotidiana del territorio e nella gestione degli impianti irrigui. Oltre al grave danno economico, ciò ha prodotto non poche preoccupazioni tra i nostri imprenditori agricoli per la concomitanza del gesto criminale con l’avvio delle attività della stagione irrigua, fortemente a rischio nell’ipotesi di mancata effettuazione dei lavori necessari a carico proprio del Consorzio. Si pensi, ad esempio, al rischio incombente sulle coltivazioni di bergamotto, fiore all’occhiello e ricchezza del nostro territorio. La Regione si è impegnata con assoluta prontezza e celerità a porre rimedio alla grave situazione venutasi a creare.

Il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani