CONSIGLIO METROPOLITANO DI REGGIO CALABRIA Sono 11 i candidati locridei in corsa alle elezioni di domenica 24

CONSIGLIO METROPOLITANO DI REGGIO CALABRIA Sono 11 i candidati locridei in corsa...

di Gianluca Albanese

REGGIO CALABRIA – 4 liste: una espressione del territorio della Piana di Gioia Tauro, due di Centrosinistra e una di centrodestra. Sono gli schieramenti che concorrono all’elezione del Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in programma domenica prossima 24 gennaio dalle ore 8 alle 20.

I candidati della Locride sono presenti in tre liste su quattro. Giova ricordare che il nostro territorio, alle elezioni del 2016 elesse due rappresentanti, ovvero i sindaci di Caulonia Katy Belcastro (che ha deciso di non ricandidarsi in questa tornata) e il suo omologo di Gioiosa Ionica Salvatore Fuda, che invece si è ricandidato.

In particolare, nella lista numero 2 “Democratici insieme per Reggio Città Metropolitana” sono candidati il sindaco di Benestare Domenico Mantegna, la consigliera comunale di Benestare Rossella Scopacasa, il sindaco di Ferruzzano Antonino Crea e la consigliere comunale di Ferruzzano Carmela Lentini.

Nella lista numero 3 “S’intesi” ci sono il sindaco di Gioiosa Ionica Salvatore Fuda e i consiglieri comunali di Grotteria, Katiuscia Iannizzi, e Ferruzzano (Francesca Curulli e Roberta Borrello).

Tre i rappresentanti locridei della lista “Centrodestra metropolitano”.

Si tratta del consigliere comunale di Bianco Pasquale Ceratti, del consigliere comunale di Gerace Rudi Lizzi e della consigliera comunale di Caulonia Caterina Panetta.

DI SEGUITO L’ELENCO COMPLETO DEI CANDIDATI:

LISTA NUMERO 1 “TERRITORIO METROPOLITANO”

Antico Domenico

Bellissimo Maria Catena

Cavallaro Francesco

Conia Michele

Lombardo Domenico

Romeo Francesca

Tripodi Andrea

Porretta Giada

Bartuccelli Rosina

LISTA NUMERO 2 “DEMOCRATICI INSIEME PER REGGIO CITTA’ METROPOLITANA”

Marino Giuseppe

Sera Giuseppe Francesco

Mantegna Domenico

Scopacasa Rossella

Ranuccio Giuseppe

Quartuccio Filippo

Latella Giovanni

Serra Alessandra

Zimbalatti Antonino

Lentini Carmela

Stillittano Francesca

Crea Antonino

Macheda Eleonora

Novarro Deborah

LISTA NUMERO 3 “S’INTESI METROPOLITANA”

Mallamaci Domenico

Versace Carmelo

Vitale Domenica

Neri Armando

Giordano Giuseppe

Riganò Fiorentino

Fuda Salvatore

Iannizzi Katiuscia

Curulli Francesca

Borrello Roberta

LISTA NUMERO 4 “CENTRODESTRA METROPOLITANO”

Zampogna Giuseppe

Campolo Rocco Alberto

Cangemi Natale

Ceratti Pasquale

Gaudioso Roberto

Ioculano Maria Francesca

Lizzi Rudi

Macheda Caterina Chiara

Minicuci Antonino

Panetta Caterina

Porpiglia Francesca Anastasia

Romeo Domenico

Settineri Giovanna

Sorace Cristina.