CONSIGLIO METROPOLITANO Convocata una seduta per domani

R. & P.

È convocata per domani, martedi 28 dicembre, in sessione straordinaria e urgente, la seduta del Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

I lavori del Consiglio metropolitano, che si terranno in presenza presso l’aula consiliare “Leonida Repaci” di Palazzo “Corrado Alvaro”, avranno inizio alle ore 9.00. In caso di mancanza del numero legale si procederà in seconda convocazione alle ore 12.00.

L’Assemblea di Palazzo “Corrado Alvaro” si riunirà per discutere e deliberare sui seguenti ordini del giorno:

1. Proposta n. 118 del 13/12/2021 “Approvazione verbale di I^ e II^ convocazione del Consiglio Metropolitano di giorno 5 novembre 2021”;2. Proposta n. 116 del 09/12/2021 “Ratifica ai sensi del D. Lgs. 267/2000 della deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 130 del 30/11/2021”;3. Proposta n. 117 del 13/12/2021 “Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell’art.175 c.3 lettera a) del D.lgs 267/2000”;4. Proposta n. 115 del 01/12/2021 “D.Lgs 23.06.2011, n. 118. Approvazione Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (D.U.P.) ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs n. 267/2000.”;5. Proposta n. 113 del 01/12/2021 “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024.”;Proposta n. 111 del 26/11/2021 “Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) d.lgs n. 267/2000 —sentenze esecutive”6. Proposta n. 114 del 01/12/2021 “Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) d.lgs n. 267/2000” ;7. Proposta n. 90 del 28/10/2021 “Approvazione modifica Regolamento Democrazia Partecipata”;8. Proposta n. 121 del 24/12/2021 “Convenzione Consip per l’affidamento del “Servizio integrato Energia per le pubbliche amministrazioni” – Cig: 6386976B52 – Autorizzazione alla rinegoziazione del contratto, con proroga, ai sensi dell’Allegato II, punto 6, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 115/2008, per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2027”.

Informazioni per la stampa: La seduta sarà integralmente trasmessa in diretta streaming sul canale ufficiale della Città Metropolitana: https://www.youtube.com/c/CittàMetropolitanadiReggioCalabria Sarà comunque possibile assistere in presenza alla riunione del Consiglio, dalle postazioni riservate alla stampa.