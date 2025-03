R. & P.

CAULONIA – La notizia che la Regione Calabria destina 45 milioni di euro per aiutare i Comuni a coprire i conguagli dei rifiuti è sicuramente un segnale positivo per alleggerire la pressione sulle tasche dei cittadini. In particolare, questa somma consentirà ai Comuni di non dover aumentare le tariffe per i servizi di smaltimento, un aspetto cruciale soprattutto in tempi economicamente difficili.

La riunione del Consiglio direttivo dell’Arrical è stata molto attesa, alla riunione hanno partecipato, oltre al presidente di Arrical Sergio Ferrari e al commissario dell’Autorità regionale Luciano Vigna, anche l’assessore regionale all’Ambiente Giovanni Calabrese. La discussione serrata tra questi e gli amministratori locali, tra cui anche il Comune di Caulonia, evidenzia l’importanza di affrontare e risolvere tempestivamente le problematiche legate al servizio di gestione dei rifiuti.

La partecipazione attiva di Caulonia dimostra l’impegno della nostra amministrazione nel garantire un servizio efficiente e accessibile a tutti, senza gravare ulteriormente sulle famiglie.

Questa misura può rappresentare un passo fondamentale per il miglioramento della gestione dei rifiuti e per un equilibrio più giusto tra le necessità economiche dei Comuni e la sostenibilità dei costi per i cittadini.