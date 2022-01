CONGRESSO REGIONALE PD A Gioiosa Ionica riunione dei circoli della Vallata

R. & P.

Domenica 16 gennaio è stato allestito a Gioiosa Ionica uno dei tanti seggi previsti in Calabria per eleggere il segretario regionale del Partito Democratico.

La fase elettorale è stata preceduta da un momento di discussione tra i partecipanti, provenienti da tutti i circoli della Vallata del Torbido.

È stata l’occasione per ritrovarsi in presenza, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, per confrontarsi con rinnovato entusiasmo sulla necessità di vivacizzare l’attività politica, inevitabilmente fiaccata da due anni di pandemia.

Dagli interventi è emersa l’esigenza di avviare un confronto stabile tra i militanti del comprensorio, per affrontare congiuntamente, e con maggiore efficacia, le tante questioni aperte che riguardano il territorio, anche attraverso il coinvolgimento del neo segretario regionale.

A Nicola Irto i migliori auguri di buon lavoro e il rinnovato impegno nel percorso di rigenerazione tracciato.

Gioiosa Ionica, 18 gennaio 2022

Il circolo PD di Gioiosa Ionica