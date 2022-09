CONCORSO “GONFIA LA RETE-VINCI SUL WEB- ANNO 2022” Il Corecom indice la terza edizione

R. & P.

L’obiettivo è quello di promuovere un utilizzo consapevole del Web.

Solo chi ne è in possesso può navigare in relativa serenità sfruttando le immense opportunità della rete e tutelandosi, al contempo, dai suoi fenomeni deleteri, quali, in particolare, Cyberbullismo, Revenge porn, Fake news, Hate speech.

Il concorso è indirizzato AGLI STUDENTI frequentanti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, le Università e le Accademie.

I premi consistono in buoni per l’acquisto di materiale informatico utile per il percorso formativo e destinati ai vincitori delle quattro categorie previste.

All’autore/gruppo di autori delle prime due opere vincitrici delle categorie Scuola primaria, Scuola secondaria di 1° grado, Scuola secondaria di 2° grado, Università/Accademia, andranno buoni del valore, rispettivamente, di € 500,00, € 1.000,00, € 1.500,00, € 2.000,00.

La domanda di partecipazione, le opere e la documentazione richiesta a corredo dovranno pervenire, secondo le modalità descritte nel Bando, entro il 9 novembre 2022 (termine perentorio).

Per scaricare tutta la documentazione, collegarsi al seguente link:

https://corecom.consrc.it/hp2/default.asp?selez=GonfiaLaRete