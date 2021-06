Concorso Asoc edizione 2020-2021, premiati i Team H2O di Vibo Valentia e gli Scaricati di Crotone

R & P

Si è svolta questa mattina su Zoom la premiazione nazionale del concorso #Asoc2021 dedicato al monitoraggio civico. I Team delle scuole secondarie italiane hanno ricevuti premi e menzioni speciali per i lavori elaborati sui risultati dei progetti finanziati grazie all’impiego dei Fondi SIE per la Coesione.

Il concorso rappresenta un percorso di didattica innovativa, finalizzato a promuovere e sviluppare nelle scuole italiane, attraverso attività di ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici europei e nazionali, principi di cittadinanza attiva e consapevole. Giunto alla sua settima edizione, il percorso ASOC si realizza nell’ambito dell’Accordo di collaborazione fra il Ministero dell’istruzione e il Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con partner la DG Regio della Commissione Europea, Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, l’Istituto Nazionale di Statistica (Istat), il Senato della Repubblica e diverse Regioni italiane, tra cui la Calabria e da quest’edizione anche AzzeroCO2, organizzazione che si occupa di sostenibilità e ambiente ed Actionaid.

Asoc2021 ha visto ancora una volta l’EDIC “CalabriaEuropa” di Gioiosa Jonica seguire molte delle scuole calabresi impegnate nell’azione di cittadinanza attiva. Un percorso, che, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia e allo svolgimento in Dad della maggior parte delle attività didattiche,ha registrato l’impegno dei giovani studenti calabresi, che con soddisfazione sono riusciti a posizionarsi tra le menzioni speciali del percorso di Asoc con il premio al team “H20”, gruppo dell’Istituto Superiore ITG EITI di Vibo Valentia, coordinato dalla Prof.ssa Irene Sgrò, che ha provato, attraverso un simpatico video (https://www.youtube.com/watch?v=e0mNGShaSl4), non solo a denunciare la crisi idrica presente sul territorio calabrese, ma anche sfatare gli stereotipi contro la gente di Calabria indicando soluzioni innovative per risolvere l’annoso problema delle perdite idrauliche delle reti pubbliche.Quindi grande la soddisfazione per il primo premio regionale assegnato dalla Regione Calabria al Team “Gli Scaricati”, dell’Istituto Tecnico Nautico “Mario Ciliberto” di Crotonecoordinati dalla Prof.ssa Rossella Frandina, in concorso con il video (https://www.youtube.com/watch?v=iAjAbNsC3Fg), in cui gli studenti hanno presentato una chiara denunciare la grave crisi ambientale e sanitariapresente sull’area locale a causa di discariche e fabbriche chiuse, mai bonificate, che continuano ad inquinare il territorio della città pitagorica.

I complimenti a fine percorso vanno anche ai giovani del teamImmaginiamo il Domani dell’Istituto Comprensivo di Cetraro (CS), che hanno partecipato per la prima volta alla sezione speciale dedicata ai più piccoli, con un monitoraggio su un progetto relativo alla raccolta differenziata del proprio paese.

Ancora una volta i risultati di A scuola di Open Coesione fotografano una Calabria fatta di giovani attivi e vogliosi di dare il proprio contributo per la costruzione di un futuro migliore in cui vogliono giocare sempre più un ruolo da protagonisti.

Il Responsabile EDIC

Gioiosa Jonica CalabriaEuropa

Alessandra Tuzza