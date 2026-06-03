R. & P.

CATANZARO – Si è concluso con grande partecipazione ed entusiasmo il progetto “Zampe che Curano”, il percorso educativo dedicato all’IAA promosso nell’ambito delle attività di orientamento e inclusione scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale di Lauropoli – Sibari – Cassano allo Ionio.

L’iniziativa ha coinvolto studenti, docenti e genitori in un’esperienza formativa innovativa basata sull’interazione con Unità Cinofile operative per 365 giorni l’anno, e specializzate, favorendo benessere emotivo, socializzazione e sviluppo delle competenze relazionali.

Attraverso laboratori pratici, attività assistite con animali e momenti educativi dedicati alla comunicazione empatica e alla collaborazione, gli studenti hanno potuto vivere un percorso capace di coniugare apprendimento, crescita personale e inclusione sociale.

Particolare attenzione è stata dedicata al laboratorio educativo “Piccoli Addestratori Crescono”, un’attività pratica e coinvolgente attraverso la quale gli alunni hanno appreso la sicurezza nella sua totalità e le basi della relazione uomo-cane, dell’educazione cinofila e della corretta gestione degli animali. Il percorso ha permesso agli studenti di sviluppare senso di sicurezza, responsabilità, capacità comunicative, autocontrollo e spirito di collaborazione, rafforzando al tempo stesso il rispetto verso gli animali e il valore della cura reciproca.

Determinante è stato il contributo delle Unità Cinofile UCSN – Sezione Calabria, regolarmente operative e riconosciute dalla Regione Calabria Dipartimento di Protezione Civile e da molteplici Istituzioni nei settori del Salvataggio Fluviale, Alluvionale e Nautico, della Ricerca e Soccorso a persona e del Rilevamento, Ricerca Sostanze ed TPA & IAA, che hanno accompagnato gli studenti durante le attività formative insieme ai cani operativi Mae, Lily e Butcher, assieme al loro Conduttore Giancarlo Silipo, Addestratore ed Istruttore Nazionale sia Cinofilo sia di Nuoto per Salvamento.

Nel corso del progetto scolastico, Giancarlo Silipo, inquadrato come Esperto di settore, è stato inoltre affiancato dai giovani Addestratori ed Istruttori Cinofili dell’unico Centro Cinofilo Regionale della Calabria ENCI ed OPES della CANINUM DOG RELAIS, Giuseppe Turcomanni e Rocco Pietro Uccelli, che hanno collaborato attivamente alle attività educative e dimostrative rivolte agli studenti. La loro presenza ha ulteriormente arricchito il percorso formativo, consentendo agli alunni di approfondire aspetti legati all’educazione cinofila, alla gestione del cane e alle tecniche di addestramento, all’interno di un contesto educativo improntato alla collaborazione, al rispetto e alla crescita personale.

La presenza delle unità cinofile e degli istruttori ha consentito agli alunni di conoscere da vicino il valore del lavoro di squadra, dell’addestramento, del soccorso e del servizio alla collettività, trasformando il progetto in un’esperienza educativa altamente coinvolgente e significativa.

Il progetto ha rappresentato un’importante occasione per:

promuovere il benessere psicologico degli alunni;

rafforzare autostima ed empatia;

migliorare le dinamiche relazionali all’interno del gruppo classe;

valorizzare le potenzialità individuali attraverso metodologie esperienziali e partecipative.

Le attività sono state coordinate da professionisti con esperienza nel settore cinofilo, della pet therapy e del soccorso operativo, già impegnati in numerose iniziative educative e sociali sul territorio.

Particolarmente significativo è stato il coinvolgimento degli studenti, che hanno mostrato interesse, partecipazione attiva e sensibilità verso i temi del rispetto, della cura e della relazione con gli animali.

L’esperienza di “Zampe che Curano” conferma il valore educativo della pet therapy come strumento innovativo capace di sostenere i processi di inclusione, contrastare il disagio scolastico e favorire un clima positivo all’interno della comunità educativa.

La conclusione del progetto lascia in eredità un’esperienza altamente formativa e un modello educativo orientato al benessere, alla solidarietà e alla crescita armonica delle nuove generazioni.

Come UCSN – Sezione Calabria, desideriamo rivolgere un sentito e sincero ringraziamento alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Rossella Ciappetta, alla Responsabile del Progetto Dott.ssa Manuela Martino, al Tutor Dott. Salvatore Golia, a tutti gli insegnanti, collaboratori scolastici, alunni e genitori dell’intero Istituto Comprensivo Statale Lauropoli – Sibari – Cassano Jonio, che ci hanno accolto con grande affetto, disponibilità e straordinaria sensibilità umana.

Grazie per aver riposto in noi la vostra fiducia, la vostra stima e soprattutto per aver condiviso con noi un percorso fatto di emozioni autentiche, sorrisi, crescita reciproca e momenti che porteremo sempre nel cuore. Ogni incontro, ogni abbraccio, ogni sguardo pieno di entusiasmo da parte dei ragazzi ha rappresentato per noi qualcosa di immensamente prezioso.

Abbiamo trovato una comunità scolastica straordinaria, capace di trasmettere valori autentici di inclusione, umanità, rispetto e amore verso il prossimo. L’affetto ricevuto da studenti, famiglie e personale scolastico ha reso questa esperienza non solo un progetto educativo, ma una vera esperienza di vita, intensa e indimenticabile.

Nel finale del percorso, inoltre, tutti gli alunni, con il prezioso supporto del Tutor Salvatore Golia, hanno voluto organizzare un’intera giornata insieme alle Unità Cinofile sopra citate, ai loro conduttori ed operatori Giancarlo Silipo, Giuseppe Turcomanni e Rocco Pietro Uccelli, presso la loro Web-Radio scolastica. Un momento conclusivo ricco di entusiasmo ed emozione, durante il quale gli studenti hanno avuto modo di applicare concretamente tutto ciò che avevano appreso sia nel progetto “Zampe che Curano” sia nel percorso dedicato alla Web-Radio scolastica, realizzando una puntata speciale interamente dedicata all’esperienza vissuta insieme.

A tutti voi va il nostro più profondo grazie, con l’augurio che questo percorso possa lasciare nei ragazzi un ricordo felice e un insegnamento importante: che il rispetto, l’empatia, la collaborazione e l’amore verso gli altri – uomini o animali che siano – rappresentano i valori più belli su cui costruire il futuro.