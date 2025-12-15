R. & P.

SANT’ANDREA MARINA – Si rinnova l’appuntamento con la musica natalizia a Sant’Andrea Marina. Giovedì 18 dicembre, nella Chiesa Parrocchiale di San Raffaele Arcangelo, andrà in scena il concerto “Melodia di Natale”, che vedrà protagonisti gli alunni della Scuola Primaria di Sant’Andrea Marina.

L’evento è promosso dall’Istituto Comprensivo di Davoli Marina in collaborazione con l’Associazione Artistico Musicale Sound Academy di Sant’Andrea Jonio. Il piccolo coro di voci bianche è preparato e diretto dalla maestra di canto Carmen Procopio, segretaria dell’associazione. In programma i brani più noti e suggestivi del repertorio natalizio, arricchiti da brevi dialoghi degli alunni, i quali cercheranno di interagire con il pubblico presente in Chiesa.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di promozione musicale portato avanti dalla Sound Academy, presieduta dal maestro Christian Cosentino, da anni attiva sul territorio con progetti formativi ed eventi di rilievo nazionale, tra cui il Festival “Una Voce per lo Jonio”.

Attraverso questo concerto, l’Associazione Sound Academy, insieme agli alunni e alle insegnanti della Scuola Primaria di Sant’Andrea Marina e al Dirigente Scolastico, dott. Valerio Mazza, intende rivolgere alla comunità un augurio di Natale sereno, con un pensiero speciale alle famiglie e a quanti vivono situazioni di sofferenza e di conflitto.