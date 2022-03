COMUNI DIGITALIZZATI Al via l’app “Marina di Gioiosa Ionica”

R. & P.

Il Comune di Marina di Gioiosa Ionica, al passo con i tempi, mette fornisce ai cittadini la possibilità di essere costantemente in contatto con l’attività amministrativa.

Grazie all’app “Marina di Gioiosa Ionica”, che è scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet Android e IOS, il Comune veicolerà le informazioni in modo rapido ed efficace. Potranno essere comunicate in tempo reale notizie su guasti e disservizi o avvisi di emergenze di protezione civile, ma anche eventi e iniziative in programma, promuovere sondaggi d’opinione e tanto altro ancora.

“Un modo innovativo, facile ed immediato per avvicinare la cittadinanza al palazzo comunale. In un’epoca in cui è tangibile l’esigenza di trasparenza e di partecipazione – ha commentato il Sindaco Giuseppe Femia– il Comune parlerà alla comunità ed ascolterà i cittadini. Sarà inoltre uno strumento importantissimo per le attività imprenditoriali del territorio”.

Con l’applicazione, infatti, il cittadino interagirà direttamente con l’amministrazione e gli uffici, mentre il visitatore potrà conoscere e raggiungere facilmente itinerari, siti d’interesse e attività commerciali.

“Le attività produttive del Comune avranno a disposizione una vera e propria “vetrina” – dice l’Assessore Giuseppe Romeo, tra i promotori dell’iniziativa- ogni azienda potrà presentare prodotti e servizi, offrire promozioni e agevolazioni pensate per i clienti che scaricheranno l’app”.

Si tratta di uno strumento fortemente voluto da tutta l’Amministrazione Comunale per far si che il Comune di Marina di Gioiosa Ionica entri da protagonista nel mondo informatico e digitale offrendo un servizio all’avanguardia a cittadini e turisti.