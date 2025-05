R. & P.

PLATI’ – Nuovo ingresso nella Lega Calabria in Provincia di Reggio Calabria. Si tratta del Professore Roberto Romeo, Consigliere comunale del Comune di Platì, nominato anche Commissario cittadino. Un partito che si radica ancora di più sul territorio reggino. Le prime impressioni del Consigliere Romeo sono di ringraziamento per il Commissario Provinciale Mattiani:

<<Ringrazio il Commissario Provinciale della Lega per la Calabria Giuseppe Mattiani, un giovane che si sta contraddistinguendo per impegno e grande operosità per il nostro territorio. Ringrazio Lui e la Lega Calabria per la fiducia riposta in me. Un partito che sta lavorando bene. Basti pensare ai miliardi di euro in nuove infrastrutture stradali e ferroviarie investiti nell’area Jonica. Sono convinto che lavorando insieme riusciremo a dare ulteriore forza all’azione politica della nostra squadra>>.

Soddisfazione anche da parte del Commissario Regionale Filippo Mancuso e del Commissario Provinciale Giuseppe Mattiani:

<<La Lega Calabria continua a crescere e si rafforza anche nelle sue componenti interne e organizzative. Un partito che continua ad organizzarsi e radicarsi sul territorio. L’ingresso del Prof. Romeo e la Sua nomina quale Commissario cittadino del Comune di Plati ci rende orgogliosi. Non ci fermiamo, siamo determinati ad andare avanti su questa strada con grande entusiasmo e passione>>. Così il Presidente Mancuso. Il benvenuto anche da parte di Mattiani: <<L’’ingresso del Prof. Romeo nel partito e la Sua nomina a Commissario cittadino sono due belle notizie. Una persona per bene e di grande esperienza e competenza. Sono sicuro che insieme riusciremo a rappresentare al meglio le esigenze di un territorio stupendo. Al Prof. Romeo le mie congratulazioni e il mio augurio di buon lavoro>>.