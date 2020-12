COMUNE DI ROCCELLA Buoni natalizi ai bambini delle famiglie in difficoltà

R. & P.

Ognuno di noi si augura che il Natale sia foriero di serenità e nuova speranza, ma sappiamo bene che per qualcuno questa festa può rappresentare un momento di solitudine o di maggiore sconforto, considerato il momento critico dovuto alla pandemia in atto che, ora più che mai, dobbiamo affrontare restando uniti.

Ad una comunità coesa spetta il compito di provare a rendere queste festività, ancora una volta, un’occasione di serenità per chi è in difficoltà, condividendone le preoccupazioni per i più fragili.

Con questo spirito abbiamo pensato ai Buoni Natale, una iniziativa di concreta solidarietà che consentirà a tutti i bambini le cui famiglie stanno attraversando momenti difficili di gioire nel ricevere un regalo da aprire sotto l’albero di Natale.

Si tratta di un bonus ideato dall’Amministrazione Comunale in sinergia con l’area Servizi alla Persona e alla Comunità dell’ente, destinato alle famiglie con figli minori che si trovano a vivere in condizioni di disagio economico e sociale a causa dell’emergenza sanitaria.

Il buono, dell’importo di 25 euro, potrà essere utilizzato per l’acquisto, presso gli esercizi commerciali della cittadina che aderiscono all’iniziativa, di oggetti regalo di vario genere per minori fino a 10 anni di età.

Le domande per ottenere il beneficio, che sarà concesso sulla base del reddito Isee, potranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Roccella o trasmesse via mail all’indirizzo protocollo.roccellaionica@asmepec.it a partire da martedì 15 dicembre 2020,come previsto dall’apposito Avviso pubblico consultabile sul sito istituzionale del Comune www.roccella.it.

Ma le sorprese non finiscono qui, perché sarà direttamente Babbo Natale nella serata del 24 dicembre a consegnare il regalo ai bambini, su eventuale richiesta dei beneficiari, e lo farà nel pieno rispetto delle norme anti Covid.

Non resta che iniziare a far scrivere la letterina ai bambini e far scegliere loro il regalo preferito.

Roccella è grande perché il cuore dei roccellesi è grande. Il Natale è di tutti ed è per tutti.

Roccella Jonica, 12 dicembre 2020.

L’Amministrazione Comunale