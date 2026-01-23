di Patrizia Di Nallo

REGGIO CALABRIA – Il Comune di Reggio Calabria ha avviato la redazione degli atti di stato civile in modalità esclusivamente digitale grazie all’adesione all’Archivio nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC), piattaforma unica e centralizzata gestita dal Ministero dell’Interno. Quindi si potranno firmare digitalmente gli atti tramite Spid o Carta d’Identità Elettronica (Cie) e accedere online ai certificati di stato civile evitando di recarsi fisicamente presso gli sportelli comunali.

Un’attività conseguita dall’Amministrazione comunale attraverso la dirigente del Settore Risorse umane e Servizi demografici, Iolanda Mauro, Giuseppe Quartuccio dell’ufficio Transizione digitale, l’e.q. Saverina D’Elia, il responsabile del Servizio di Stato Civile Rocco Crea e i dipendenti dell’Ufficio di Stato Civile e dell’Ufficio Transizione Digitale. Il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia ha detto: «Un’azione che porta l’Ente ad essere sempre più innovativo per garantire maggiori servizi ai propri cittadini ovunque essi si trovino, indipendentemente dal proprio luogo di residenza e di formazione dell’atto».

Il Comune ha aderito all’Archivio Nazionale Informatizzato dei Registri dello Stato Civile (ANSC), la nuova piattaforma nazionale a cui hanno già aderito oltre 7.000 Comuni italiani nell’ambito della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione sostenuta dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Ad hoc il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha stanziato complessivamente 50 milioni di euro proprio per la per la semplificazione amministrativa.

Ad oggi l’ANSC, integrato nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), permette la gestione digitale degli atti di nascita, matrimonio, unioni civili, cittadinanza e decesso. Inoltre gli ufficiali di stato civile potranno creare e conservare atti con pieno valore legale all’interno di un archivio digitale unico provvedendo all’aggiornamento automatico dei dati e ad una migliore di informazioni tra le diverse amministrazioni pubbliche.