“Completamente” in delirio i fratacchioni per il concerto di Tommaso Paradiso

di Simona Ansani

ROCCELLA IONICA – “Vorrei che in paradiso fosse sold out. Mentre in cielo risuona forte ancora questa canzone” e invece sold out ieri è stato il teatro al Castello che ha accolto il tour di Tommaso Paradiso con cori da stadio, cartelloni e striscioni, per il Roccella Summer Festival.



Nulla è stato lasciato al caso, la sua band composta da ragazzi e ragazze e le bravissime coriste, hanno catalizzato la scena per ben due ore di concerto. I fratacchioni, così denominati i suoi fans da Tommaso, hanno cantato dalla prima all’ultima canzone, ballato sulle note di “Felicità Puttana”, “Piove in discoteca”, “Maradona y Pele”, “Riccione”.

E se qualcuno ci chiedesse usa una parola per descrivere Tommaso Paradiso, la risposta più giusta sarebbe, una sola non basta. Si, perché lui è, oltre ad essere un bravo cantante, cantautore e interprete, anche umile, simpatico con le sue battute in romanesco, coinvolgente, chiacchierone con il suo pubblico, a tratti “ballerino” con il movimento di bacino, disponibile e sensibile. Ecco forse una parola che racchiude tutto c’è, un vero Artista.



Carico a mille, perché questi due anni di stop forzato e di situazione surreale hanno ingabbiato emozioni e stati d’animo che non vedevano l’ora di essere sprigionate sul palco, a contatto con il pubblico.

Non servono grandi scenografie o effetti speciali per dire, wuau che gran concerto, perché la differenza è stata la sua spontaneità, un tuffo ai vecchi concerti, quelli puliti senza tanti fronzoli, dove sul palco il cantante faceva salire i suoi fans, proprio come ieri sera quando 4 ragazze hanno potuto realizzare il loro sogno e gustarsi il momento ballando e abbracciandosi.

E poi sulle note di “Non avere paura” il piccolo fan Marco, accanto a lui seduto su una sedia ha vissuto una emozione che ricorderà per sempre.

Bravo Tommaso, come voto ti diamo un bel 10, e con l’ultima canzone “Completamente” suonata al piano, la prima parte, e poi con tutta la band hai fatto urlare tutti fino al cielo.

Domani al Roccella Summer Festival l’atteso concerto del duo Venditti De Gegori.