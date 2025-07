R. & P. (foto fonte reggiotoday.it)

Le Segreterie Provinciali del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia (S.I.U.LP.), Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (S.I.A.P.) e del Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia (S.I.L.P. Cgil) di Reggio Calabria, esprimono vicinanza e solidarietà nei confronti dei colleghi tutti del Commissariato di P.S. di Palmi, in quanto lunedì 30 giugno 2025, all’orario di apertura degli uffici, gli operatori in servizio hanno scoperto una scena a dir poco preoccupante: in alcuni locali dello stabile aveva ceduto l’intonaco del soffitto riversando il relativo materiale sui pavimenti, sulle scrivanie, sulle sedie, ovunque.

Dalle successive verifiche dei vigili del fuoco sarebbe emerso che quasi tutti gli ambienti del piano terra avrebbero un problema con l’intonaco del soffitto e che per tale motivo sarebbero stati costretti a dichiararne l’inagibilità, escludendo quegli uffici che in passato sono stati oggetto di manutenzione, gli uffici del piano superiore non presenterebbero problemi.

Le scriventi O.S. hanno rappresentato nel tempo la precarietà e l’inidoneità di tale struttura ad ospitare gli uffici del Commissariato anche durante le visite conoscitive degli R.L.S. sui posti di lavoro ai sensi della legge 81/08, ed è chiaro che è solo per un mero caso fortuito che il crollo dell’intonaco dei soffitti si sia verificato quando non era presente il personale, caso diverso i colleghi avrebbero corso seri rischi per la loro incolumità.

Ad oggi la situazione è paradossale, in quanto i dipendenti del Commissariato non potranno usufruire dei loro uffici e dovranno accontentarsi dei pochi locali rimasti “agibili” o eventualmente appoggiarsi ad alcune strutture mobili. In tale scenario se non si prenderanno provvedimenti urgenti si rischiano inevitabili ricadute sulla salute e sulla sicurezza degli operatori e degli utenti, si