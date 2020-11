COMMISSARIAMENTO DELLA SANITÀ Il dissenso di Aris Calabria

R. & P.

L’Aris Calabria, Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari, che rappresenta diversi servizi di assistenza in ambito sanitario, ha più volte sottolineato come lo strumento del Commissariamento sia assolutamente inadeguato per risolvere i problemi della sanità, in particolare in una realtà complessa come la Calabria.Questi ultimi 12 anni di piano di rientro, purtroppo, confermano questa nostra convinzione.Sebbene siano stati posti in essere anche importanti interventi sotto il profilo economico, non solo il bilancio delle singole aziende sanitarie e della regione non è andato neanche vicino al pareggio prefissatosi all’inizio del commissariamento, ma non si sono neanche raggiunti gli obiettivi relativi ai cosiddetti Livelli Essenziali di Assistenza, riducendo ulteriormente le possibilità di cura per tutti i cittadini calabresi.La gravità della situazione è stata chiaramente amplificata dall’emergenza sanitaria in atto, ma non nasce certamente con la pandemia da Covid-19, le gravissime carenze del sistema sanitario hanno origini ben più profonde e lontane nel tempo.Riteniamo, inoltre, che non possa trattarsi solo di incapacità di chi, in questi anni, si è avvicendato nel ruolo di commissario.

Il Presidente Aris Calabria

Dott.Pietro Siclari