COMITATO SHLEIN Risultato al di sopra delle aspettative, circa il 38%

di Redazione

“I dati parziali delle convenzioni congressuali del Partito Democratico, nell’area metropolitana di Reggio Calabria, rappresentano per la mozione di Elly Schlein, un’ottima base di consenso da cui partire per l’appuntamento cruciale delle primarie aperte del 26 febbraio, data in cui verrà eletto il segretario nazionale”.

Così in una nota il Comitato metropolitano “Parte da noi – Elly Shlein”.



“La nostra candidata, Elly Schlein – si legge nella nota – ha ottenuto la maggioranza dei voti nella metà dei seggi aperti tra cui Locri, Melito Porto Salvo, Polistena, Bova, Villa San Giovanni, Bagnara Calabra, Taurianova, Cinquefrondi, Siderno. Risultati, frutto di una militanza autentica ed appassionata di tanti compagni, giovani, donne e amministratori che, insieme agli esponenti di Articolo Uno, rappresentano linfa vitale per il futuro del nostro partito e del territorio. Riteniamo – continua il Comitato – questi risultati un punto di partenza al di sopra delle aspettative che dovrà necessariamente crescere giorno per giorno, fino a condurci alla vittoria delle primarie il prossimo 26 febbraio. Il nostro comitato, da poco costituito, sarà a lavoro già da domani per coinvolgere alla partecipazione quanti più cittadini possibili”.



“Il nostro obiettivo – conclude – è quello di rafforzare il ruolo e la funzione del Partito Democratico a tutti i livelli, consentendo ai tanti militanti e simpatizzanti disillusi del centrosinistra calabrese, di ritrovare nel nuovo PD un luogo inclusivo e rappresentativo delle istanze dei più deboli e degli ultimi e di riappropriarsi di un luogo di democrazia che opera secondo i principi di giustizia sociale e solidarietà.

Un ultimo sforzo di entusiasmo e partecipazione per Elly Schlein, vi aspettiamo tutti ai gazebo del 26 febbraio. Parte da noi!”.