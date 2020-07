COMITATO DIFENDIAMO L’OSPEDALE La Fondazione Laps dona gel igienizzante

R. & P.

Bisogna continuare ad essere cauti e prevenire situazioni di contagio da Covid-19 anche in estate.

Di primaria importanza per il contenimento dell’epidemia sono i dispositivi di protezione individuale e per tale motivo la Fondazione LAPS, in collaborazione con la Delfin Commerciale, hanno deciso di donare flaconi di gel igienizzante per le mani al Comitato “Difendiamo l’ospedale di Locri”.

La Fondazione LAPS, fortemente voluta dal suo presidente Lapo Elkann, si occupa di portare avanti attività e programmi per la valorizzazione delle risorse del territorio italiano, la cura e il benessere dei minori e dei soggetti deboli.

Per tali motivi, grazie anche all’impegno del vicepresidente Alberto Carabetta, calabrese che da anni vive nella capitale per ragioni professionali, questa donazione vuole rappresentare un gesto di vicinanza per tutto il personale sanitario e per coloro che si adoperano per la difesa dei presidi ospedalieri.

Ragioni pienamente condivise dal proprietario della Delfin Commerciale, Daniele Siclari, anch’egli calabrese, che ha scelto di contribuire in modo attivo a tale iniziativa.

Alla base di questa come di tutte le attività promosse dalla Fondazione LAPS c’è l’impegno sociale per rimuovere le condizioni di povertà e di garanzia dei servizi per i più deboli che impediscono lo sviluppo delle potenzialità dei soggetti fragili.

Per questo sono già stati avviati dei progetti per aiutare la Calabria a fronteggiare le emergenze sociali, come la donazione di mascherine ad alcune Aziende Sanitarie Provinciali.