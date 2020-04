Come non annoiarsi durante la quarantena

L’emergenza sanitaria legata al diffondersi del Coronavirus ha cambiato radicalmente la vita di tutti i giorni di ognuno di noi. Il fatto di dover restare obbligatoriamente a casa per ridurre i rischi derivanti dal contagio è una misura di sicurezza che sta dando finalmente i primi effetti, con la curva dei contagi che sta cominciando una lenta discesa.

In questo periodo, però, non potendo uscire di casa se non per urgenze, motivi di lavoro e comprovate necessità, ecco che bisogna trovare qualche passatempo che possa aiutare ad affrontare meglio la quarantena. Soprattutto per quanti non possono fare smart-working e, quindi, devono trovare qualcosa da fare durante ogni giornata.

Internet e i giochi online

Il web è sicuramente uno strumento fondamentale in questo periodo di quarantena. Prima di tutto perché offre la possibilità di scoprire tante cose nuove e, in un certo senso, permette di viaggiare anche rimanendo fermi a casa. Alla ricerca di piattaforme dedicate alla cultura, ma anche allo sport e, perché no, pure al divertimento.

Sì, perché nel corso degli ultimi anni si stanno moltiplicando le piattaforme web che propongono vari giochi online, alcuni classici come roulette e blackjack e altri, invece, più innovativi, come delle versioni speciali dei giochi più tradizionali. Anche le slot machine hanno ottenuto un grande successo. Ce ne sono diverse proposte online, ma la recensione di slot machine book of ra su slotmachineaams.it vi farà sicuramente propendere, in breve tempo, per una delle slot più amate di tutti i tempi. Si tratta di una delle slot machine più famose in tutto il mondo che, dopo poco tempo dal suo lancio, realizzata dalla software house Novomatic, ha ottenuto un larghissimo consenso da parte degli appassionati. Come si può facilmente intuire, buona parte del suo successo è legata anche al comparto grafico, con il tema che si ispira all’Egitto e alla sua divinità, ovvero Ra, il dio del Sole.

La cucina

Se avete provato nelle ultime settimane a recarvi al supermercato a fare la spesa, sicuramente dovreste aver notato come farina e uova tendono a scomparire con molta più velocità rispetto ad ogni altro prodotto alimentare. Il motivo? Semplice, in questo periodo di quarantena, un po’ tutti stanno riscoprendo l’amore e la passione per mettersi ai fornelli.

Adesso che c’è tempo per dedicarsi alla cucina, finalmente c’è l’opportunità concreta di imparare a cucinare, affinare le proprie tecniche e perfezionarle sempre di più. Così, tante persone si stanno dedicando a questo hobby, tra torte, pasta fatta in casa e quant’altro: le soddisfazioni, soprattutto per il resto dei componenti della famiglia, sono spesso notevoli.

Serie tv e film

Gli strumenti e le piattaforme che permettono di godersi un elevato numero di contenuti in streaming non mancano di certo. Da Netflix fino ad Amazon Prime Video, le soluzioni a disposizione degli utenti sono tante e tutte di alta qualità. Con tutto questo tempo, ora non ci sono più scuse e si possono finalmente guardare tutte le serie tv consigliate dagli amici, ma impossibilitati a vedere per colpa del poco tempo disponibile tra lavoro, impegni familiari e sportivi e quant’altro.

Un altro ottimo consiglio è quello di godersi dei film del passato. Anche se i cinema sono inevitabilmente chiusi, la quarantena si può considerare un’ottima opportunità per andare alla riscoperta di qualche capolavoro che ha scritto la storia del grande schermo.