di Gianluca Albanese

REGGIO CALABRIA – Nell’ambito dell’operazione “Handover-Pecunia Olet”, la custodia cautelare in carcere si impone nel caso in esame, quale unica misura che può consentire di far recidere i loro legami con i contesti in cui abitualmente operano, anche in relazione ai seguenti indagati:

Alviano Marco

Bellocco Domenico cl. 1976

Bellocco Rocco cl. 1989

Bellocco Domenico cl. 1980

Bellocco Rocco cl. 1987

Bonarrigo Gioacchino

Bruzzese Girolamo

Burzì Giovanni

Cacciola Giuseppe cl. 1989

Ciurleo Domenico

Copelli Salvatore

Corrao Salvatore

Di Leila Nazario

Etzi Salvatore

Fedele Luca

Ferraro Giuseppe Antonio

Grasso Giovanni

Grasso Michele

Ieraci Ippolito

Megna Antonio

Palaia Benito

Palaia Gaetano

Pesce Antonino cl. 1982

Pesce Antonino cl. 1992

Pisano Bruno

Preiti Domenico

Saladino Giuseppe

Schimio Piero

Tarantino Angelo

Ai quali si aggiunge Pesce Savino classe ’89, indagato nell’ambito di un procedimento connesso.

“Che a vario titolo- è scritto nell’ordinanza di custodia cautelare – rispondono dei reati di cui all’art. 378 aggravato dall’art. 416 bis 1 cp, 74 DPR 309/90 aggravato dall’art. 416 bis 1 cp, 73 DPR 309/90 e di cui all’art 629 aggravato dall’art. 416 bis 1 cp, nonché in materia di detenzione e porto di armi anche da guerra. Le specifiche connotazioni delle plurime condotte delittuose esaminate consente di cogliere una serie di negativi profili di personalità, atteso come, nei confronti di molti degli indagati, siano stati ravvisati gravi indizi in merito a plurime fattispecie di reato, tutte caratterizzate da elevatissima capacità organizzativa, significativa di una loro marcata propensione a delinquere nello specifico settore delinquenziale caduto sotto la percezione degli inquirenti. Preme evidenziare che si tratta di soggetti di alto spessore criminale”.