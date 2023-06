di Redazione

E’ stato pubblicato sul sito dell’Università della Calabria – Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche (https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/ – area “Bandi e Concorsi), il bando del Corso di Alta Formazione “Fiscalità Agricola”.

Il corso fa seguito al protocollo di intesa tra Coldiretti e il Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche che ha l’obiettivo, visto il rilievo economico e sociale del settore agricolo ed agroindustriale, di realizzare insieme un percorso di studi per la valorizzazione di competenze sempre di più avanzate e aggiornate nella fiscalità agricola.

Il corso, si rivolge alla formazione del management di aziende agricole e stakeholders del settore, oltre che laureati per ottime prospettive di placement.

La scadenza per l’iscrizione al bando è fissata al 10 luglio 2023.

Il corso terrà conto di tutte le innovazioni fiscali e consulenziali che sono essenziali nel settore agricolo ed agroindustriale.

Oltre alle tematiche tradizionali della formazione professionale, saranno previste anche discipline che vengono incontro ai cambiamenti sempre in atto, tramite nuovi insegnamenti che nascono dall’interesse e dalle esigenze del settore agricolo.

Il direttore del corso è il prof. Salvatore Muleo e significativa per gli aspetti didattici sarà la partecipazione di docenti esperti del settore, provenienti dall’area legislativa di Coldiretti, che per tale progetto ha istituito un comitato scientifico, nel quale è presente il dott. Attilio Salerno, responsabile dell’area fiscale di Coldiretti Calabria.

Il corso prevede una formazione di 70 ore, con inizio settembre e conclusione a vovembre 2023, con frequenza online e/o in presenza presso l’Unical.

Il presidente Coldiretti Calabria Franco Aceto ha commentato “Ringrazio il prof. Salvatore Muleo e il direttore del Dipartimento, prof. Alfio Cariola, che hanno accettato e condiviso la nostra proposta mettendo in campo le professionalità dell’UniCal per realizzare il corso, molto importante per consolidare la crescita del settore agricolo, aggiornando la formazione e sviluppando le competenze e l’approccio professionale per offrire alle imprese servizi avanzati e innovativi”.

Il prof. Salvatore Muleo ha dichiarato che, “Il Corso, mediante il coinvolgimento di docenti ed esperti della materia tributaria, consente l’acquisizione di competenze specialistiche nel settore della fiscalità agricola, con particolare attenzione ai profili delle imposte dirette ed indirette, nonché ai connessi profili procedimentali e processuali. Lo stesso rappresenta, altresì, una concreta opportunità di inserimento nel mondo del lavoro per professionisti, dipendenti pubblici, manager di aziende e società. Ringrazio sentitamente l’associazione Coldiretti, ed i partner coinvolti, (Codifesa Calabria, Azienda Agricola Aceto, Assoproli Calabria, Società Agricola Terzeria, Giovanni Malavolta S.r.l., Asso.la.C., Nature med S.r.l e GAL Riviera dei Cedri) della collaborazione e della richiesta di istituzione della Coldiretti che rappresenterà, senza alcun dubbio, un’interessante occasione di confronto”.