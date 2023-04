R & P

LOCRI- Si ricomincia con gli incontri formativi riguardanti il corso di formazione tecnica e deontologica ed aggiornamento professionale in materia penale abilitante all’iscrizione nell’elenco unico dei difensori di ufficio, organizzato dal COA di Locri.

Oggetto dell’incontro formativo di oggi la Riforma Cartabia.

Relatrice dell’ evento la Presidente del Tribunale di Locri, Dott.ssa Ada Vitale.

Dopo i saluti introduttivi della Coordinatrice del Corso, l’avv.Angela Giampaolo, e’intervenuta la Presidente del COA di Locri, l’ avv.Melita Neri ( presenti anche gli avvocati consiglieri Giuseppe Agresta e Titty Curinga) che, nell’augurare un buon inizio del corso a tutti i partecipanti, ha evidenziato l’importanza di questi percorsi formativi, necessari per fornire gli strumenti necessari per migliorare e garantire l’aggiornamento e la professionalità dell’avvocato, nell’esercizio della sua funzione difensiva, ringraziando nel contempo tutti coloro che hanno dato il loro contributo per la ripresa del corso e sottolineando l’importanza della sinergia tra tutti gli operatori del diritto per recuperare una maggiore efficienza del servizio giustizia .

Successivamente sono intervenuti:

il Presidente della Camera Penale di Locri ,l’avv.Rosario Scarfo, che ha portato i saluti della Camera penale di Locri e, infine, l’avv. Angelo Francesco Macrì ( entrambi, componenti esterni della commissione unitamente agli avv.ti Luciano Rodino, Domenico Leone e Simona Barletta) che hanno ribadito l’importanza del ruolo sociale e giuridico del difensore di ufficio.



Successivamente l’avv. Angela Giampaolo ha evidenziato ai presenti come l’incontro formativo coincideva con La Giornata Nazionale del Difensore di Ufficio istituita dall’ADU ITALIA lo scorso anno ( Presidente Avv.Giovanni Fontana) e di cui ne ‘ fa parte anche la Sezione ADU di Locri denominata “Arnaldo Murdocca”,Presieduta dall ‘ avv.Giuseppe Femia e che tale ricorrenza, fissata per il 28 Aprile, serviva anche per ricordare l’anniversario della morte dell’ Avv.Fulvio Croce, ucciso il 28 Aprile del 1977, per avere svolto la funzione difensiva come avvocato d’ ufficio in un processo in cui tutti gli altri difensori d’ufficio erano stati minacciati di morte.

Successivamente è intervenuta la Presidente del Tribunale di Locri Sezione Penale, Dott.ssa Ada Vitale ,che ha proceduto ad una ricognizione delle principali novita ‘ normative intervenute con la riforma Cartabia nel processo penale (dalle indagini preliminari al dibattimento ai riti alternativi al processo in assenza ,ai giudizi di impugnazione e all’esecuzione ,all’ uso obbligatorio ed esclusivo del telematico -tranne qualche eccezione- alle novità della Giustizia riparativa e alle sostituzioni delle pene detentive brevi), ponendo il raffronto con la previgente disciplina e offrendo all’uditorio tanti spunti di riflessione su una riforma del processo penale, incentrata sull’obiettivo di ridurre i tempi del giudizio e se il conseguimento di tale traguardo riesca a conciliarsi con il bilanciamento della tutela dei, diritti e delle garanzie dei nostri assistiti.!!!!

Una riflessione con la quale ci confronteremo nei successivi incontri formativi, nell’ambito dei quali la riforma del processo penale sarà un argomento costante

Prossimo incontro il 12 maggio