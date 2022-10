Coa Locri, continuano gli incontri del Corso Difensori d’Ufficio

di Redazione

LOCRI- Si e ‘ svolto presso il Tribunale di Locri -Aula Corte di Assise – il decimo incontro del Corso Biennale per l’iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale delle difese d’ufficio, dedicato alla procedura penale e riguardante i seguenti argomenti “Sequestro probatorio ; Le misure cautelari reali e la confisca;Reati tributari; disciplina e peculiarità in tema di confisca”.

Relatore dell’evento formativo, l’avv.Emanuele Procopio (specializzato in criminologia, difensore in Italia e all’estero in processi di rilevanza mediatica.Ha difeso molte vittime di violenza ,stalking e maltrattamenti in famiglia. Ha rivestito la carica di docente in vari corsi di formazione per l’abitazione all’esercizio della professione forense presso il Coa di Locri. Collabora con diverse riviste giuridiche, tra le quali: l”Ipsoa; il Gruppo Wolters Kluver ed il Sole 24 ore ; in particolare, di recente pubblicazione, il libro “La tutela dei beni culturalie del patrimonio artistico” ( KEY editore 2022 coautore unitamente all’avv..Enzo Nobile).

Nel corso del suo intervento l’avv. Procopio ha proceduto ad una disamina approfondita ed esaustiva dei vari istituti giuridici, evidenziando le differenze e i diversi presupposti del sequestro finalizzato alla ricerca della prova (perciò disciplinato assieme agli altri mezzi di ricerca della prova) dagli altri due tipi di sequestro (conservativo e preventivo)disciplinati dal codice nelll’ambito delle misure cautelari reali, soffermandosi

sui rimedi avverso la loro convalida e segnalando le loro problematicità che ad oggi non sono state risolte e rispetto alle quali auspica una disciplina piu ‘ chiara.

Medesimi approfondimenti sono stati riservati alla confisca per equivalente avente ad oggetto non il profitto o il prezzo del reato bensì il valore ad esso corrispondente semplicemente del “tantundem “rinvenuto nella disponibilita’dell’indagato.

Tanti i suggerimenti segnalati ai futuri difensori di ufficio, con i quali si è confrontato su casi pratici, stimolando ancor di piu la loro attenzione che è rimasta sempre costante fino alla fine dell’incontro formativo.



All’esito dell’incontro la Coordinatrice del corso, l’ avv. Angela Giampaolo, si e’ complimentata con l’avv. Emanuele Procopio ringraziandolo anche a nome del Consiglio dell ‘Ordine del foro di Locri per la sua disponibilità ,competenza e autorevolezza ,in questo decimo incontro formativo e dando appuntamento ai futuri difensori di ufficio per il prossimo appuntamento dell’ 8 Ottobre ore 9:30 -12:00 per la undicesima lezione