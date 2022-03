CIVITAS SOLIS 53 posti nella Locride. Le domande entro il 9

R. & P.

PROGORATO AL 9 MARZO IL TERMINE PER PRESENTARE DOMANDA DI IMPIEGO PER I 53 POSTI DISPONIBILI PER I GIOVANI DELLA LOCRIDE IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO CIVILE E DI GARANZIA GIOVANI

E’ stata prorogata dal Dipartimento per la Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri la data utile per presentare domanda per uno dei 53 posti di Servizio civile universale e di “Garanzia giovani” messi a bando dall’associazione Civitas Solis unitamente ai Comuni partner dell’ente nell’ambito di cinque diversi progetti rivolti a giovani dai 18 ai 28 anni di età.

Specificatamente si tratta di 32 posti di Servizio Civile Universale per operatori da impiegare per un’anno nelle sedi sedi di Civitas Solis di Locri, San Luca e Platì e presso i comuni partner di Siderno, Sant’Agata del Bianco e Sant’ Ilario dello ionio, e di 21 posti di impiego in applicazione della misura “Garanzia giovani”, misura rivolta specificatamente a giovani non occupati che verranno impiegati sia nelle sedi dell’associazione che presso i comuni partner.

Per la misura “Garanzia Giovani” è previsto anche un innovativo periodo di lavoro a Madrid in Spagna della durata minima di un mese. Agli operatori volontari, che verranno impiegati in attività sociali ed in modalità part time per dodici mesi, verrà corrisposto un rimborso mensile di € 444,30, cui si aggiungerà un’indennità giornaliera di 15 euro per coloro che svolgeranno il periodo in Spagna, con un raddoppio dunque dell’indennità mentre i costi di viaggio, vitto e alloggio saranno a carico dell’ente.

Si tratta di una opportunità unica, afferma Francesco Mollace, direttore di Civitas Solis, per i giovani del nostro territorio, che implementerà le loro competenze e favorirà la loro occupabilità futura oltre a consentire una formidabile esperienza internazionale per coloro che parteciperanno alla misura “Garanzia Giovani”. E’ l’unica progettazione del genere approvata a livello nazionale dalla Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la misura Pon-Iog, nonostante vi fossero risorse per molti più progetti. In questo momento Civitas Solis impiega nella stessa misura ben 34 giovani del territorio cui si aggiungeranno i 53 da selezionare per un totale di 87 giovani che verranno direttamente pagati dal Ministero con, non ultimo, un notevole beneficio per il territorio anche in termini di risorse economiche ottenute in una non facile competizione nazionale tra gli enti accreditati. Circa cinquecentomila euro per il complesso degli operatori impiegati nel corso dell’anno in progetti ideati da Civitas Solis con le due misure sopracitate. Per fare domanda online è necessario lo Spid, mentre tutte le informazioni si trovano sul sito di Civitas Solis www.civitassolis.org con possibilità di essere aiutati nella redazione della domanda dagli operatori dell’organizzazione anche telefonicamente. Le competenze acquisite nel periodo di impiego annuale verranno certificate ed è previsto anche uno speciale tutoraggio per i giovani coinvolti utile per favorire la loro successiva occupabilità.