di Redazione – foto servizio di Domenico Pinizzotto

CITTANOVA – Al via i festeggiamenti del “Gran Carnevale Cittanovese 2025” che ieri ha aperto le danze con i suoi carri allegorici per le vie principali del paese. Anche giorno 2 e 4 marzo si replica la tradizionale sfilata dei gruppi in maschera e dei carri. Per noi ha seguito la manifestazione il foto reporter Domenico Pinizzotto.