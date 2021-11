CITTANOVA Al via le prove gratuite della scuola di Recitazione

R. & P.

La Scuola di Recitazione della Calabria è ormai una realtà consolidata. Da cinque anni, nella sua sede di Cittanova, forma giovani attori il cui percorso professionale è sicuro.

La SRC è l’unica scuola di recitazione presente in Calabria con triennio accademico. Un percorso rigoroso e di autenticità.

Rigore, perché l’ammissione non è legata al pagamento della retta, ma solo ed esclusivamente al potenziale talento degli aspiranti.

Autenticità, perché la filosofia del progetto intrapreso da tempo è ispirata alla serietà del metodo, alla interdisciplinarità e alla dedizione alle materie spalmate in un piano di studi che coprono tre anni di impegno assoluto.

Fondata e diretta da Walter Cordopatri, giovane attore, originario di Rizziconi, ormai inserito nei grandi circuiti del cinema e del teatro, la SRC è considerata da esperti e addetti ai lavori una autorevole realtà formativa.

Presidente onorario è uno dei più grandi attori italiani, Giorgio Colangeli. Il team di docenti è di elevata qualità. Sono previsti ed organizzati durante l’anno seminari con alcuni dei più prestigiosi nomi dello spettacolo.

Il ventaglio di offerte è ampio dunque. Oltre al triennio di formazione per attori, la Scuola propone altri percorsi , come i laboratori e i corsi annuali.

Giorno 16 novembre 2021 dalle 19.30 alle 21.30 ci sarà una prova gratuita per il corso serale ( durata un anno) di recitazione.

Mentre per il 19 novembre 2021 è prevista un’altra prova gratuita per il corso di dizione e voce. Un percorso intenso che ha come elemento di attenzione la voce e le sue potenzialità ai molti nascoste. Un corso rivolto anche a professionisti, persone della comunicazioni, intenzionati ad affinare i segreti della voce e del parlare in pubblico. Un interessante esperienza che non lascerà delusi.

Walter Cordopatri è reduce dal successo di Crazy For Football, il film in onda su Rai Uno con protagonista Sergio Castellitto. Cordopatri è uno dei coprotagonisti. Il film narra la storia di un gruppo di ragazzi affetti da malattie psichiatriche che, sulla spinta del loro medico, si ritrovano su un campo di calcio a 5. Diventano così una squadra, che parteciperà ad un campionato ottenendo non poche soddisfazioni. Una storia intensa e coinvolgente,come coinvolgente è stata la interpretazione di Alfredo, portato sulla scena da Cordopatri. Alfredo è il personaggio del film che richiama in tutto e per tutto la storia di Antonio un ragazzo di Filogaso, grandissimo calciatore e tennista, purtroppo affetto da una forma di schizofrenia.

Walkter Cordopatri è stato a Filogaso si è fatto raccontare tutto su Antonio – il ragazzo è deceduto, lasciando tristezza nei suoi familiari e in tutti gli amici- trasferendo sul piccolo schermo le ansie, i sogni, la ricchezza umana di Antonio. Un lavoro stupendo ed emozionante.

“Fare questo film- dice Walter- mi ha emozionato. Mi ha cambiato. E’ stata un’esperienza meravigliosa e socialmente importante. E’ questo il cinema che voglio fare, quello fatto di passione e di impegno sociale”.