CITTA’ METROPOLITANA Ripartiti i fondi per il diritto allo studio

R. & P.

Con delibera n°33 del Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria,pubblicata in data odierna sull’Albo Online e valevole come NOTIFICA ai Comuni,e’ stato approvato IIL PIANO DI RIPARTO INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO AS 2019/2020.

Nel dettaglio sono stati ripartiti €721.600,00 per Assistenza Specialistica alunni disabili (art 3 comma 3 legge 104/92),€189.530,44 per attrezzature € 350.000,00 per Acquisto Scuolabus attrezzati per disabili ai Comuni di :Campo Calabro,Galatro,Monasterace,Oppido Mamertina,Plati’,Rizziconi oltre a €196.245,06 per servizio mensa e 86.000,00 per servizio residenziale.Bisogna sottolineare che grazie al lavoro certosino del Dott Francesco Macheda sono state recuperate somme residue per € 209.285,98 che aggiunti alla somma assegnata con DGR n°315/2019 questo anno si e’ potuti usufruire di € 1543,375,50

Come Associazione Adda ci auguriamo, che visto la pandemia da Corona virus,i 902 alunni disabili frequentanti le scuole di 1 e secondo grado della Provincia di Reggio Calabria vengano messi nelle condizioni di apprendere con la didattica a distanza e ci auguriamo che gli Enti preposti SNELLISCANO le procedure usufruire degli strumenti messi a disposizione dal MIUR,dalla Regione e i Comuni siano celeri a garantire tutto cio’.

Vito Crea

ASSOCIAZIONE ADDA