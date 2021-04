Città Metropolitana, il 12 aprile si riunisce il Consiglio a Palazzo Alvaro

REGGIO CALABRIA- E’ convocato in sessione straordinaria per lunedì 12 aprile 2021 il Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. All’ordine del giorno, così come deciso all’unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo convocata nei giorni scorsi dal Sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, la proposta n° 12 del 9 aprile 2021 che prevede l’istituzione della cabina di regia “Reggio Metropolitana” per la gestione del masterplan di infrastrutture e servizi nell’ambito dei finanziamenti previsti dal Recovery Fund.

La seduta del Consiglio metropolitano, che si terrà in presenza presso l’aula consiliare Leonida Repaci di Palazzo Corrado Alvaro, avrà inizio alle ore 15.00. In caso di mancanza del numero legale si procederà in seconda convocazione alle ore 16.00.