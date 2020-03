Città Metropolitana, gli Uffici della Svi.Pro.Re. SPA chiusi al pubblico per emergenza coronavirus

R & P

In relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire la corretta applicazione del Decreto su citato, l’Amministratore Unico della Svi.Pro.Re. SPA, società in house della Città Metropolitana di Reggio Calabria che gestisce i servizi Cosap, Adduzioni Idriche e Verifica Impianti Termici, ha disposto la chiusura al pubblico a partire da lunedì 09 marzo 2020 e sino a cessata emergenza.

Scusandoci per il disagio creato si comunica, altresì, che tutti i servizi non subiranno rallentamenti e anzi saranno potenziati e garantiti dalla Svi.Pro.Re. SPA che si relazionerà ai cittadini attraverso gli sportelli telematici e telefonici dedicati e messi a disposizione dei cittadini raggiungibili ai numeri 0965 810380 e 0965 365882 oppure attraverso il sito internet raggiungibile all’indirizzo www.sviprore.it dal quale sarà anche possibile reperire le mail e le pec dei diversi settori.





L’Amministratore Unico

Dott. Serafino Nucera